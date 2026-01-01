Seth Vargo ist Director of Technical Advocacy bei HashiCorp. Vorher arbeitete Seth bei Chef (Opscode), CustomInk und einigen anderen in Pittsburgh ansässigen Startups. Er ist der Autor von Learning Chef und setzt sich leidenschaftlich für die Verringerung der Ungleichheit im Technologiesektor ein. Wenn er nicht gerade schreibt, auf Open Source arbeitet oder Vorträge bei Konferenzen hält, verbringt Seth gerne Zeit mit seinen Freunden und berät Non-Profit-Organisationen. Er liebt alles, was mit Speck zu tun hat.

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