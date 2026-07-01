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Shaun Flagg
Senior Cloud Engineer, Fastly
Shaun Flagg ist Senior Cloud Engineer bei Fastly und arbeitet mit Kunden aus den Bereichen Medien, Unterhaltung und Gaming in den Bereichen Edge Delivery, Streaming-Medien, Compute, Sicherheit und groß angelegten Kundenarchitekturen. Seine Karriere umfasst 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Engineering, Produkt und Architektur bei Fastly, Brightcove, SiriusXM, Warner Bros. Discovery und Cox Media Group. Er konzentriert sich auf High-Traffic-Video, CDN-Strategie, Edge Compute und verteilte Mediensysteme.
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