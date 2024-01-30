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Sina Siar
Senior Solutions Architect
Sina Siar ist ein erfahrener Senior Solutions Architect bei Fastly, einem Unternehmen, das einige der renommiertesten Konzerne der Branche mit bahnbrechenden Cloud- und Sicherheitslösungen versorgt. In seiner Karriere kann er auf eine Reihe von technischen Führungspositionen sowie innovative Projekte in verschiedenen Technologieunternehmen zurückblicken. Mit seinem strategischen Weitblick und seinem Fachwissen leistet er einen wichtigen Beitrag zu den fortschrittlichen Onlineerlebnissen, für die Fastly bekannt ist.
Best Practices bei der Schwellenwertblockierung
Erfahren Sie mehr über die Best Practices bei der Schwellenwertblockierung und darüber, wie Sie die Zuverlässigkeit Ihrer WAF verbessern können, damit Sie schneller in den Blocking Mode wechseln können.