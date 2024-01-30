Sina Siar ist ein erfahrener Senior Solutions Architect bei Fastly, einem Unternehmen, das einige der renommiertesten Konzerne der Branche mit bahnbrechenden Cloud- und Sicherheitslösungen versorgt. In seiner Karriere kann er auf eine Reihe von technischen Führungspositionen sowie innovative Projekte in verschiedenen Technologieunternehmen zurückblicken. Mit seinem strategischen Weitblick und seinem Fachwissen leistet er einen wichtigen Beitrag zu den fortschrittlichen Onlineerlebnissen, für die Fastly bekannt ist.

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