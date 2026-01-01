Steve arbeitet bei SpeedCurve am Zusammenspiel von Performance und Design. Zuvor war er Head Performance Engineer bei Google, Chief Performance Officer bei Yahoo! und Chief Performance Officer bei Fastly. Steve hat einen Großteil der Arbeit in der Welt der Web-Performance wegweisend vorangetrieben. Er ist der Autor der Bücher „High Performance Web Sites“ und „Even Faster Web Sites“. Darüber hinaus hat er viele Performancetools und -services erfunden, wie zum Beispiel YSlow, HTTP Archive, Episodes, ControlJS und Browserscope. Steve lehrte CS193H: High Performance Web Sites in Stanford und ist Co-Vorsitzender von Velocity, der Web-Performance- und Operations-Konferenz von O‘Reilly.

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