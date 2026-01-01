Zane Lackey kam 2020 als Global Head of Security Product Strategy durch die Übernahme von Signal Sciences, deren Mitbegründer und CSO er war, zu Fastly. Er ist Mitglied in mehreren Beiräten und Investor in modernen Cybersicherheits- und DevOps-Unternehmen. Bevor er Signal Sciences mitbegründet hat, leitete Zane als CISO von Etsy ein Sicherheitsteam an der Spitze des DevOps/Cloud-Shifts und ist Urheber des Programms „Building a Modern Security“ (veröffentlicht von O‘Reilly Media).

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