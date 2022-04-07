Daniel Corbett
Principal Product Manager
Anpassung im Zeitalter der KI
Stoppen Sie bösartige Bots und kontrollieren Sie KI-Crawler beim Scraping Ihres geistigen Eigentums. Mit ContentGuard von Fastly erhalten Sie die Kontrolle und Transparenz, die im Zeitalter der KI erforderlich sind.
Sicherheit ohne Hindernisse: Warum ein WAF-Simulator DevSecOps-Workflows transformiert
Erfahren Sie mehr über den Fastly WAF-Simulator und wie er DevSecOps-Workflows transformiert, indem er integrierte, kontinuierliche und automatisierte Sicherheitstests ermöglicht.
Schluss mit CAPTCHA für legitime Nutzer mit Fastly Bot Management
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Bot-Kriege: Wie schädliche Bots Unternehmen schaden
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Ankündigung: Angriffssignal LOG4J-JNDI jetzt verfügbar
Wir freuen uns, die General Availability unseres neuen Angriffssignals LOG4J-JNDI ankündigen zu können, mit dem sich Log4Shell-Angriffe erkennen und abwehren lassen.
Wir präsentieren: Fastly Security Labs. Seien Sie unter den Ersten, die neue Funktionen unserer Next-Gen WAF ausprobieren können
Wir freuen uns besonders über den Start von Fastly Security Labs – ab sofort können unsere Kunden neue Erkennungs- und Sicherheitsfunktionen vorab testen, um innovativ zu bleiben und die Zukunft der Security mitzugestalten.