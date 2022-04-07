Daniel Corbett
Principal Product Manager
Daniel Corbett ist Principal Product Technology Manager im Sicherheitsteam von Fastly und konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der Funktionen der Next-Gen WAF, des Bot-Managements und des Client-seitigen Schutzes. Mit über 15 Jahren praktischer Erfahrung im Bereich Sicherheit verbindet Daniel tiefgehendes technisches Fachwissen mit produktorientiertem Denken, um leistungsstarke, praktische Lösungen für Kunden bereitzustellen. Bevor er zu Fastly kam, arbeitete er bei einem Managed-Hosting-Anbieter mit hohem Traffic-Aufkommen, wo er eine sichere Infrastruktur entwarf, Bedrohungen aller Art abwehrte und die Behebung von Sicherheitsvorfällen leitete. Daniel ist ein leidenschaftlicher Mentor, der gerne komplexe Themen aufschlüsselt und anderen dabei hilft, sich weiterzuentwickeln. In seiner Freizeit verbringt er Zeit mit seiner Familie, nimmt Heimwerkerprojekte in Angriff oder kocht Gerichte aus seinen Lieblingsrestaurants nach.
-
Sicherheit ohne Hindernisse: Warum ein WAF-Simulator DevSecOps-Workflows transformiert
Erfahren Sie mehr über den Fastly WAF-Simulator und wie er DevSecOps-Workflows transformiert, indem er integrierte, kontinuierliche und automatisierte Sicherheitstests ermöglicht.
-
Schluss mit CAPTCHA für legitime Nutzer mit Fastly Bot Management
Das neueste Update von Fastly Bot Management macht Schluss mit CAPTCHA für Ihre Endnutzer, erkennt mehr Bots und reduziert Account-Übernahmen. Setzen Sie sich mit uns in Verbindung, um es in Aktion zu sehen!
-
Bot-Kriege: Wie schädliche Bots Unternehmen schaden
Entdecken Sie Einblicke aus unserer Umfrage unter 500 IT- und Sicherheitsverantwortlichen zu den Auswirkungen bösartiger Bots auf Unternehmen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre digitalen Vermögenswerte effektiv schützen.
-
Ankündigung: Angriffssignal LOG4J-JNDI jetzt verfügbar
Wir freuen uns, die General Availability unseres neuen Angriffssignals LOG4J-JNDI ankündigen zu können, mit dem sich Log4Shell-Angriffe erkennen und abwehren lassen.
-
Wir präsentieren: Fastly Security Labs. Seien Sie unter den Ersten, die neue Funktionen unserer Next-Gen WAF ausprobieren können
Wir freuen uns besonders über den Start von Fastly Security Labs – ab sofort können unsere Kunden neue Erkennungs- und Sicherheitsfunktionen vorab testen, um innovativ zu bleiben und die Zukunft der Security mitzugestalten.