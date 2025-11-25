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Wie Fastly und Yottaa die Website-Performance mit Early Hints transformieren

Ajay Bharadwaj

Produktmanager, Fastly

Terri Allegretto

Senior Manager, Product Marketing, Entwicklerplattform

ComputeCDN und AuslieferungKundenEntwicklungPerformance

In der Welt der Webperformance ist nichts wichtiger für Ihre Nutzer – und Ihr Ergebnis – als die Geschwindigkeit, mit der sie Ihre wichtigsten Inhalte sehen und mit ihnen interagieren können. Die Verbesserung von Metriken wie Largest Contentful Paint (LCP) und Time to First Byte (TTFB) ist ein zentrales Ziel für Performance-orientierte Entwicklerteams, insbesondere für solche, die stark frequentierte E-Commerce-Seiten, inhaltsreiche Medienplattformen und latenzempfindliche Anwendungen verwalten. 

Early Hints ist ein leistungsstarker Webstandard, der ungenutzte Browserzeit in produktives Vorladen umwandelt und die Geschwindigkeit, mit der die Nutzer Ihre wichtigen Inhalte sehen, erheblich verbessert. Während Ihr Origin Anfragen verarbeitet, ermöglicht Early Hints den Browsern, sofort essenzielle Ressourcen abzurufen – Hero-Bilder, kritisches CSS, wichtige Schriftarten – genau die Elemente, die die LCP- und TTFB-Metriken beeinflussen.

Jetzt verfügbar auf Fastly Compute

Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Early Hints jetzt zusätzlich zu unserer CDN-Plattform auch auf Fastly Compute verfügbar ist. Diese Erweiterung bedeutet, dass Sie die volle Programmierbarkeit von Compute nutzen können, um dynamische, personalisierte Early Hints-Strategien zu erstellen – alles in Ihren bestehenden Compute-Preisen enthalten, ohne dass eine Konfiguration für den Einstieg erforderlich ist.

Reale Auswirkungen: Die Erfolgsgeschichte von Yottaa

Die messbaren Auswirkungen von Early Hints sind der Grund, warum führende Weboptimierungsunternehmen wie Yottaa es zu einem zentralen Bestandteil ihrer Performance-Strategie gemacht haben. Als auf E-Commerce spezialisiertes Performance-Unternehmen, das über 1.000 Objekte auf der Edge-Plattform von Fastly verwaltet, weiß Yottaa, dass eine Beschleunigung von LCP und TTFB direkt mit höheren Conversion-Raten korrelieren.

„Early Hints ist ein Eckpfeiler unserer Yottaa-Beschleunigervorlage auf Fastly“, erklärt Benjamin Trafton, Vice President Performance Engineering bei Yottaa.  „Neben der Bildoptimierung, intelligenten Caching-Regeln, WAF-Schutz und Echtzeit-Compute-Services für die HTML-Transformation liefert Early Hints durchgängige Performance-Steigerungen für unsere gesamte Kundenbasis.“

Während die Early Hints-Regeln je nach Kundenwebsite variieren, wählt Yottaa typischerweise einige zentrale Drittanbieter-Ressourcen und wichtige Rendering-Skript-/Dateielemente aus, damit der Browser diese beim Laden vorab berücksichtigen kann – und die Ergebnisse sind beeindruckend:

40 %ige Verbesserung der TTFB

10 %ige Verbesserung des LCP

Yottaa erforscht nun die erweiterten Funktionen von Early Hints auf Compute, um die Performance noch weiter zu steigern:

  • Prädiktives Vorladen: Analyse des Nutzerverhaltens, um die nächsten besten Seiten vorherzusagen und vorab auszuwählen, die ein Kunde besuchen könnte.

  • Dynamische Optimierung: Automatische Aktualisierung von Hinweisen basierend auf Echtzeitanalysen des Quellcodes, Identifizierung gemeinsamer renderblockierender Ressourcen und kritischer First-Party-Assets

Early Hints auf der Fastly-Plattform: Ein Wettbewerbsvorteil

Historisch gesehen hat Fastly Early Hints für unsere CDN-Kunden mit VCL (Varnish Configuration Language) unterstützt. Unser neuestes Release bietet jedoch Unterstützung für Early Hints auf der Compute-Plattform. Obwohl die VCL-Implementierung leistungsstark ist, stellt Early Hints auf Compute einen echten Wendepunkt dar, da es Entwicklern ermöglicht, Hinweise programmatisch und dynamisch direkt auf der Edge mit einem unserer unterstützten SDKs zu generieren. Dies bietet ein beispielloses Maß an Flexibilität und Kontrolle, wodurch ausgefeilte Optimierungen möglich werden, die zuvor nicht möglich waren.

Mit Early Hints auf Compute können Entwickler Logik erstellen, um beispielsweise folgende Aufgaben auszuführen:

  • Senden Sie personalisierte Hinweise basierend auf der Anmeldung oder dem bisherigen Verhalten eines Nutzers.

  • Bieten Sie für Nutzer von Mobilgeräten andere Hinweise an als für Desktop-Nutzer.

  • Rufen Sie eine Liste von Hinweisen aus einem Edge-Datenspeicher wie dem Fastly KV Store ab.

  • Passen Sie den Inhalt basierend auf dem geografischen Standort eines Nutzers an.

Diese Flexibilität ermöglicht es Entwicklern, innovative Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen, die die Konkurrenz deutlich übertreffen. Die Vorteile sind in Ihren Compute-Preisen enthalten, sodass Sie sich auf kostengünstige Weise einen Wettbewerbsvorteil verschaffen können.

Sichern Sie sich Ihre Performance-Vorteil

Early Hints ist ein leistungsstarkes Tool, das direkt die zentralen Herausforderungen der Webperformance anspricht. Mit der Plattform von Fastly können Sie nicht nur Early Hints implementieren, sondern auch dessen Möglichkeiten mit der Leistung von Compute erweitern, um dynamisch personalisierte und optimierte Erlebnisse für jeden Nutzer zu schaffen.

Wie der Erfolg von Yottaa zeigt, ermöglicht die Kombination von Early Hints mit der Edge-Plattform von Fastly messbare und nachhaltige Leistungsverbesserungen in großem Maßstab. Egal, ob Sie sich darauf konzentrieren, die Core Web Vitals zu verbessern, die Conversion-Rate zu steigern oder herausragende Nutzererlebnisse zu bieten, Compute bietet Ihnen die Werkzeuge, um der Konkurrenz immer einen Schritt voraus zu sein.

Schauen Sie sich unsere Dokumentation an, um mehr zu erfahren, und nehmen Sie unbedingt an der Diskussion in unserem Forum teil, um uns mitzuteilen, was Sie entwickeln!

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