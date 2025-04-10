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Die wirtschaftlichen Vorteile der Anwendungssicherheitslösungen von Fastly

David King

Group Product Marketing Manager, Security

SecurityFirmennews
Eine Abbildung einer Hand, die ein Megafon mit Schild- und Schloss-Icons hält, die lautstark ertönen

Anwendungen und APIs sind das Rückgrat moderner Unternehmen. Sie ermöglichen Kundeninteraktionen, verarbeiten sensible Daten und fördern den Umsatz. Die zunehmende Abhängigkeit von diesen digitalen Ressourcen macht sie jedoch zu attraktiven Zielen für Cyberangriffe. Veraltete Sicherheitsmethoden können zu Performance-Einbußen, Workflow-Unterbrechungen und zusätzlicher Komplexität führen. Unternehmen benötigen Lösungen, die sowohl Apps als auch Dienste schützen, ohne legitimen Traffic zu blockieren und Nutzer zu frustrieren.

Die Fastly Web Application and API Protection (WAAP)-Lösungen, einschließlich Next-Generation- Web Application Firewall, Bot-Management, API-Sicherheit und DDoS-Schutz, gehen diese Herausforderungen direkt an, indem sie einen entwicklerzentrierten Ansatz mit robuster Sicherheit kombinieren, um die Produktivität zu steigern und Risiken zu minimieren. Diese leistungsstarke Kombination ermöglicht es Unternehmen, darauf zu vertrauen, dass ihre Apps und Dienste wie beabsichtigt funktionieren und das Nutzererlebnis verbessern, während sie die Zeit bis zur Wertschöpfung beschleunigen und das Umsatzwachstum vorantreiben.

Forrester Consulting hat eine Total Economic Impact™ (TEI) Studie im Auftrag von Fastly durchgeführt, um den potenziellen Return on Investment (ROI) zu bestimmen, den Unternehmen durch die Nutzung der Web Application and API Protection Lösungen von Fastly erzielen können. Die Studie zielt darauf ab, den Lesern einen Rahmen zu bieten, um die potenziellen finanziellen Auswirkungen von WAAP-Lösungen auf ihre Organisation zu evaluieren. Für die Zwecke dieser Studie hat Forrester die Erfahrungen der Befragten zusammengefasst und die Ergebnisse zu einer einzigen zusammengesetzten Organisation kombiniert, die ein Omnichannel-Einzelhändler mit 4 Millionen Kunden, mehr als 350 Millionen jährlichen Website-Besuchen und einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde $ ist.

Fastly App Sicherheit Lösungen liefern 235 % ROI über drei Jahre

Die Befragten berichteten, dass ihre Unternehmen vor der Einführung von Fastly auf mehrere Herausforderungen mit ihren vorherigen WAAP-Lösungen stießen. Diese Probleme führten zu Verzögerungen bei der Anwendungsbereitstellung, zu Fehlalarmen, die den legitimen Datenverkehr beeinträchtigten, und zu Schwierigkeiten bei der Bewältigung von Traffic-Spitzen. Infolgedessen waren ihre Systeme dem Risiko bösartiger Angriffe ausgesetzt, was zu Website-Ausfällen, finanziellen Folgen und einem Verlust des Markenvertrauens führte.

Durch den Wechsel zu Fastly ergaben sich folgende Vorteile:

  • Erhöhte Conversions, die 3,7 Millionen $ an Gewinnsteigerungen bewirken: Fastly hat die Sicherheit von einem Kostenfaktor zu einem Umsatztreiber umgewandelt, indem nichtorganischer Traffic blockiert und die Performance verbessert wurde, was zu einer Verbesserung der Conversion-Rate um 4 bis 8 % führte.

  • Steigerung der Entwickler- und Betriebsproduktivität um 25 %: Fastly beschleunigte das App-Deployment und erhöhte das Vertrauen der Entwickler, während Sicherheitsstörungen reduziert wurden, ohne das Team zu erweitern, was zu Gewinnen von 700.000 $ führte.  

  • Reduzierung von Überschreitungs-Traffic, Herausforderungen und anderen Kosten um 832.000 $: Das Verbundunternehmen minderte nichtorganischen Traffic und senkte gleichzeitig Überschreitungsgebühren, Nutzungskosten und behördliche Gebühren. 

  • Konsolidierte Einsparungen bei der Sicherheitsinfrastruktur in Höhe von 839.000 $: Der Verbund eliminierte die Notwendigkeit für verschiedene WAF-Lösungen, Traffic-Manager und Domainübersetzungen.

Die repräsentativen Organisationen der befragten Kunden sahen ebenfalls Folgendes:

  • Dreifach erhöhte Zeit bis zur Wertschöpfung bei der App-Entwicklung 

  • 30 % Rückgang bei Sicherheitsvorfällen

  • 25% Reduzierung von Fehlalarmen

  • Beschleunigte Implementierung von Änderungen  

  • Verbesserte Marketingeffektivität

  • Verbessertes Kundenerlebnis

Das sagte einer unserer Kunden:

„In der letzten Weihnachtszeit, als wir erstmals das Bot-Management aktivierten, [...] verzeichneten wir einen zweistelligen Anstieg der Conversion-Rate. Wir führten den Anstieg auf die Reduzierung des Bot-Traffics und die Erhöhung der Anzahl echter Nutzer beim Bezahlvorgang zurück.“ - Director of Global Engineering, Einzelhandel

Sie können die vollständige Fallstudie hier lesen, um mehr darüber zu erfahren, wie diese Unternehmen vom Wechsel zu Fastly profitierten.

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