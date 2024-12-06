Fastly Fanout erleichtert die zustandsabhängige Echtzeitkommunikation

Wir freuen uns, Ihnen Fastly Fanout </u> vorstellen zu dürfen: ein Netzwerk für zustandsabhängige Echtzeitkommunikation, das nicht nur größer, schneller und einfacher zu bedienen, sondern ab sofort auch für alle Nutzer zugänglich ist. Das Internet wird seit jeher immer dynamischer und echtzeitfähiger. Aus statischen HTML-Seiten sind dynamische und interaktive Anwendungen geworden, und Echtzeitkommunikation, die eine zustandsabhängige Lösung erfordert, erfreut sich immer größerer Beliebtheit.

WebSockets stellten einen enormen Fortschritt für die Echtzeitkommunikation dar, waren aber mit dem Aufbau und der Pflege eines separaten Technologie-Stacks außerhalb der HTTP-Infrastruktur verbunden, was eine Menge Aufwand verursachte. Außerdem führte dies zu einer höheren Komplexität, da Sie für die Aufrechterhaltung langlebiger, zustandsabhängiger Verbindungen auf Ihrem Origin-Server auch langlebige Compute-Instanzen unterhalten mussten. Abhängig von Ihrer Origin-Architektur war dies mitunter extrem schwierig, schlichtweg unmöglich oder führte zu Problemen bei der Bereitstellung.

Wenn Sie eine einfach zu implementierende WebSockets Lösung suchen, ist Fanout genau das Richtige für Sie. Überdies erhalten Sie damit Zugang zu einem stark erweiterten Funktionsumfang und Unterstützung für die Echtzeitkommunikation. Ganz gleich, ob Sie Fanout für Ihre WebSockets Implementierung verwenden oder ganz auf WebSockets verzichten, die Unterstützung der One-to-Many-Kommunikation und die Pub/Sub-Funktionen von Fanout bringen erhebliche Vorteile. Wenn Sie ein Objekt in Echtzeit an eine Gruppe von Tausenden (oder Millionen oder Zehnmillionen!) von Clients senden möchten, brauchen Sie es nur einmal von Ihrem Origin-Server aus an Fastly zu senden, und Fanout erledigt den Rest von der Edge aus. Ohne Fanout müssen Sie diese Übertragung vom Origin-Server aus jedes Mal separat vornehmen und sind neben der Wartung und Verwaltung des WebSockets Messaging Stacks, der getrennt von Ihrem HTTP-Stack betrieben werden muss, auch für die Egress-Kosten verantwortlich.

WebSockets mit Fanout

Wenn Sie WebSockets mit Fastly Fanout implementieren, müssen Sie keine Passthroughs zu Ihrem Origin-Server durchführen, da Fanout die zustandsabhängigen WebSockets Verbindungen mit den Clients von der Edge aus aufrechterhält und Ihren Origin-Server dadurch entlastet. Fanout wandelt die WebSockets Aktivitäten in HTTP-Anfragen um und sendet sie an Ihren HTTP-Server, sodass Sie nicht in einem separaten Stack arbeiten müssen und trotzdem alle gewünschten Informationen erhalten. Sie können sogar Fastly Compute </u> als Backend verwenden. So können Sie sich den Origin-Server ganz sparen und die gesamte Echtzeitlast auf die Edge verlagern.

WebSockets und mehr – mit Fanout

Fanout unterstützt neben WebSockets auch noch zahlreiche weitere Funktionen wie Pub/Sub, einen effizienteren Datentransfer und echte One-to-Many-Kommunikation in Echtzeit. Mit Fanout können Sie über fortschrittlichere Möglichkeiten zur Nutzung der Echtzeitkommunikation nachdenken, ohne sich über Engpässe bei der Performance, Skalierung oder Wartung Gedanken machen zu müssen.

Echtzeit leicht gemacht

Es ist an der Zeit, die Ideen, die Sie für die Echtzeitkommunikation hatten, zu verwirklichen. Nutzen Sie dabei mit Fanout alle Vorteile der Zustandsabhängigkeit – störungsfrei, selbst bei enormer Skalierung. Sogar bei unserem kostenlosen Angebot profitieren Sie von einem extrem großzügigen Kontingent von bis zu einer Million Nachrichten und einer Million Verbindungsminuten pro Monat, falls Sie Fanout zunächst ausgiebig testen möchten. Einen ausführlichen Vergleich zwischen Fanout und WebSockets finden Sie in der unten stehenden Tabelle. Hier aber eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Vorteile von Fanout:

Geringere Kosten → Sparen Sie Geld, indem Sie Ihren Origin-Server entlasten. Übertragen Sie Inhalte einmalig auf die Fastly Edge und senken Sie auf diese Weise Ihre Egress-Kosten. Fanout kümmert sich um den Rest. Fanout dient auch als Reverse Proxy. So wird Ihr Origin-Server zusätzlich entlastet, indem Anfragen auf der Edge gebündelt werden, bevor sie an den Origin-Server gesendet werden. All dies trägt dazu bei, dass Sie sich die Investitions- und Wartungskosten für die Verwaltung eines WebSockets Stacks sparen, der linear mit der Ausweitung Ihrer Echtzeitaktivitäten skaliert werden müsste. Erhöhte Performance → Fanout Kunden erleben deutliche Performance-Verbesserungen gegenüber WebSockets oder Mitbewerbern von Fanout, da Fanout vollständig in das globale Edge-Netzwerk von Fastly integriert ist. Gesteigerte Produktivität → Pub/Sub-Funktionen und die Auslagerung des gesamten Overheads auf die Fastly Edge bedeuten, dass Anwendungsentwickler sich auf ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können. Sie können vollends innerhalb des HTTP-Stacks arbeiten und müssen nur das konfigurieren, was sie für zustandsabhängige, One-to-Many- und Echtzeitkommunikation im großen Maßstab benötigen.

Was macht Fanout so einzigartig?

Fanout kann vieles, was WebSockets nicht können – allein durch die Unterstützung von One-to-Many und die Gruppierung von Nutzergruppen mit Pub/Sub </u>. Aber das ist noch lange nicht alles, was Fanout von anderen Technologien für die Echtzeitkommunikation unterscheidet.

Die Performance von Fastly gekoppelt mit dem Funktionsumfang von Fanout

Das Edge-Netzwerk von Fastly ist schneller und moderner als andere CDNs. Da die modernen POPs von Fastly vollständig softwaregesteuert sind, sind sie in der Lage, Dinge zu tun, die bei anderen Netzwerken nicht möglich sind, darunter die vollständige Integration eines Service wie Fanout. Vor der Übernahme und Integration in Fastly wurde Fanout mit einem Netzwerk von etwa acht POPs mit einer funktionalen, aber veralteten Architektur betrieben. Seit Fanout auf Fastly läuft, ist es eines der größten, wenn nicht sogar das größte One-to-Many-Netzwerk für die Übertragung von Echtzeitdaten der Welt. Und es weist erhebliche Latenz- und Performance-Verbesserungen vor.

Bessere Skalierbarkeit

Ein weiterer Vorteil, der sich aus der Zugehörigkeit zum globalen Fastly Netzwerk ergibt, ist die erhöhte Skalierbarkeit. Bei Fanout gibt es weniger Beschränkungen bezüglich der möglichen Anzahl der gleichzeitigen Verbindungen als bei unseren Mitbewerbern. Unsere Architektur und unsere Effizienz bei der bedarfsorientierten Skalierung bedeuten, dass Sie bei uns weniger Einschränkungen unterliegen und die Freiheit haben, alles zu tun, was Sie sich vorstellen können. Wenn wir Innovationen und Verbesserungen an unserem Netzwerk wie unser automatisiertes Traffic Engineering </u> einführen, kommt dies allen zugute. So profitiert die Echtzeitkommunikation über das Netzwerk von dieser neuen, engpassvorbeugenden Technologie ebenso wie die herkömmlichen CDN-Services – das Netzwerk ist in der Lage, ein höheres Traffic-Volumen zu bewältigen und sich bei Bedarf sofort, auf intelligente Weise und automatisch anzupassen.

Großzügiges kostenloses Angebot

Passend zu unserer Netzwerkkapazität erhalten Sie bei uns ein großzügiges Kontingent an kostenlosen Services: Sie können Fastly Fanout zunächst 30 Tage lang unbegrenzt kostenlos testen. Danach erhalten Sie mit unserem kostenlosen Angebot bis zu einer Million Verbindungsminuten und einer Million Nachrichten pro Monat. Die anderen Anbieter von One-to-Many-Kommunikation in Echtzeit sind Startups mit einer entsprechenden Skalierung. Viele von ihnen bieten gar keine oder stark eingeschränkte kostenlose Optionen an. Dem gegenüber bieten die Mitbewerber von Fastly im CDN-Bereich keine One-to-Many-Lösung für Echtzeit-Messaging an. Wenn Sie an einer Lösung interessiert sind, die schneller und einfacher zu verwalten ist als WebSockets und zudem Vorteile in puncto Performance, Kosten, Skalierbarkeit und Produktivität bietet, ist Fanout die klügere Wahl. Erstellen Sie jetzt ein kostenloses Fastly Konto </u>, um loszulegen.

Integrierte Sicherheit

Der gesamte Traffic, der durch das Fastly Netzwerk fließt, profitiert automatisch vom DDoS- und Bot-Schutz auf den Netzwerk-Layern L3 und L4. Die Entlastung des Origin-Servers bei Fastly beschränkt sich nicht nur auf die Senkung der Egress-Gebühren. Sie bedeutet auch, dass wir viele Sicherheitsprobleme vermeiden, die die Origin-Server unserer Kunden belasten, ohne dass diese darüber nachdenken müssen. Bei der Echtzeitkommunikation mithilfe von Fastly profitieren Sie mit anderen Worten von den Vorteilen eines von Haus aus sicheren Netzwerks </u>, ganz ohne zusätzliche Kosten und zusätzlichen Aufwand.

Entlastung des Origin-Servers

Fanout ist ein Reverse Proxy. Die Anfragen werden von Fastly also auf der Edge gesammelt und anschließend gebündelt. So sind es statt Millionen von Nachrichten, die auf Ihren Origin-Server einprasseln, nur eine Handvoll. Es gibt aber noch weitere Vorteile. Wenn Sie sich dazu entscheiden, mit Fastly Compute </u> mehr Logik auf die Edge zu verlagern, können Sie Ihr gesamtes Echtzeit-Messaging-Backend auf die Fastly Edge auslagern.

Kosteneinsparungen und Anbieterkonsolidierung

In Zeiten knapper oder schrumpfender Budgets ist das Thema Anbieterkonsolidierung in aller Munde. Es wird jede Gelegenheit genutzt, um Geld zu sparen, indem Investitions-, Betriebs- und Wartungskosten gesenkt werden und der Aufwand für die Verwaltung von Anbietern durch Konsolidierung verringert wird. Als Teil einer umfassenden Plattform bestehend aus Content-Delivery- und Netzwerkservices, fortschrittlichen Sicherheitslösungen und Edge Computing stellt Fastly Fanout eine praktische Lösung aus einer Hand dar – mit überschaubaren Preisstrukturen, umfangreichem Kundensupport und keinerlei Mehrkosten oder überraschenden Rechnungen.

Leichtere Anwendungsentwicklung und Konfiguration

Fastly Fanout ist unabhängig vom Backend. So müssen Sie nicht erst WebSockets am Origin-Server konfigurieren oder einen separaten Stack neben Ihrer HTTP-Architektur betreiben, um loszulegen. Wenn Sie Daten veröffentlichen wollen, müssen Sie einen API-Endpoint auf der Fastly API ansteuern und den Traffic von den Clients einfach auf Ihren Fastly Service weiterleiten, wo man sich für Sie um Wartung und Verwaltung kümmert. Das ist alles. Man könnte sagen, Sie erzielen Performance-Verbesserungen, indem Sie einfach einen Service konfigurieren.

Bis zu 7-mal schnellere Datenauslieferung

Als der Mutterkonzern von Pit Boss Grills brauchte Dansons eine Lösung, um Echtzeitdaten schneller zu übertragen und die Latenzzeit der Grill Connect™ Fernsteuerungstechnologie für die mobile App von Pit Boss Grills zu reduzieren. Nach dem Wechsel zu Fanout verzeichnete Dansons bei Grill Connect eine fünf- bis siebenmal schnellere Datenübertragung als mit seiner Vorgängerlösung. Durch die Verkürzung der Kommunikation zwischen der App und dem Grill auf nur wenige Millisekunden lässt sich der Grill praktisch in Echtzeit steuern. Das Unternehmen hat ein optimiertes Nutzererlebnis geschaffen. Vollständige Dansons Fallstudie </u> lesen →

Fanout Vergleichstabelle

Wenn Sie weitere Informationen darüber wünschen, was Sie mit verschiedenen Echtzeitkommunikationslösungen erreichen können, sehen Sie sich die nachfolgende Tabelle an. Dort finden Sie einen Vergleich zwischen einer selbstentwickelten WebSockets Implementierung, einem WebSockets Passthrough mithilfe von Fastly und Fastly Fanout. Ganz gleich, welche Anforderungen an Ihre Echtzeitkommunikation Sie haben – besonders, wenn Sie mit der Implementierung von Echtzeitkommunikation bislang gezögert haben, weil Sie keine zusätzliche Komplexität oder keinen Overhead wollten: Fanout ist eine moderne Messaging-Lösung, die nicht nur besser funktioniert, sondern auch einfacher zu bedienen ist. Wir erzählen Ihnen gerne mehr darüber </u>. Nehmen Sie bei Interesse Kontakt mit uns auf </u>!

WebSockets WebSockets mit Fastly Fastly Fanout Niedrigere Latenzzeiten, geringere Kosten und erhöhte Zuverlässigkeit dank eines größeren globalen Netzwerks für Echtzeitkommunikation "check" "check" Vollständige Implementierung in HTTP und keine Wartung oder Skalierung eines separaten Technologie-Stacks (wie WebSockets) "check" Möglichkeit für Anwendungsentwickler, alle ihre Echtzeitaufgaben innerhalb des HTTP Stacks zu verrichten "check" Geringere Belastung des Origin-Servers durch Reverse-Proxy-Bündelung von Anfragen auf der Edge, bevor sie über HTTP an den Origin-Server weitergeleitet werden "check" Funktioniert mit unterschiedlichen Transportprotokollen (einschließlich HTTP, WebSockets, HTTP, HTTP Long Polling und Server Sent Events (SSE)) "check" Keine Wartung zustandsabhängiger Logik am Origin-Server "check" Keine Zusatzkosten für erhöhte Origin-Kapazität und Skalierung. Skalieren Sie die Anzahl der Verbindungen und deren Verwaltung ohne zusätzliche Hardware- oder Softwarekosten. "check" Zustandsabhängige 1:1-Echtzeitkommunikation, bei der der Origin-Server die Inhalte separat an jeden Empfänger-Endpoint weiterleiten muss "check" "check" "check" Zustandsabhängige 1:X-Echtzeitkommunikation von der Edge aus. Der Origin-Server ist LEDIGLICH für die Übertragung auf die Edge verantwortlich, die Edge kümmert sich um die Weiterleitung an die Endpoints. "check" Keine zusätzlichen Egress-Kosten (im Gegensatz zu linearer Nutzung) "check" Prüfung von Anfragen auf der Edge (für zusätzliche Entlastung des Origin-Servers) "check" "check" Automatischer DDoS- und Bot-Schutz für Echtzeit-Traffic (L3/4) "check" "check" Pub/Sub – Abokanäle und Nutzer-/Endpoint-Gruppierung für eine optimierte und selektive Verteilung von Inhalten "check" API-gestützt "check" 30 Tage unbegrenzte kostenlose Testphase und umfangreiche kostenfreie Option mit 1 Million Nachrichten und 1 Million Verbindungsminuten pro Monat "check" "check"

Weitere Ressourcen zu Fanout: