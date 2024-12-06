Fastly von IDC MarketScape im Bereich kommerzielle CDN-Services zum „Leader“ gekürt

Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass Fastly in der Anbieterbewertung IDC MarketScape: Worldwide Commercial CDN Services 2022 zum „Leader“ gekürt wurde. (doc #US47652821, März 2022).

Diese Anerkennung unterstreicht unser Engagement, Entwickler bei der Schaffung schneller, dynamischer und sicherer digitaler Erlebnisse zu unterstützen. Diese und andere kürzlich errungene Auszeichnungen – wie „Leader“ für Compute und unsere Next-Gen-WAF , die als einziges Produkt zum dritten Mal in Folge zum Customers’ Choice gekürt wurde – unterstreichen das jüngste Wachstum und die Innovationskraft unseres Serviceportfolios in den Bereichen Compute, Secure und Deliver.

Engagement für kontinuierliche Innovation

Im IDC MarketScape Report werden CDN-Anbieter nach ihrer Kompetenz bewertet, Services und Strategien für Wachstum und Innovation auf einem sich in stetigem Wandel befindlichen Markt anzubieten. Globale Bereinigung in Echtzeit, Observability-Funktionen, HTTP/3-Unterstützung und umfangreiche programmatische Servicekontrollen für die Automatisierung und Orchestrierung von Workflows heben uns von unseren Mitbewerbern ab. Auch die folgenden Stärken und Faktoren tragen zu unserer Positionierung als führender CDN-Anbieter bei.

Netzwerkgröße und -skalierbarkeit

Unserer Überzeugung nach ist unsere Führungsposition ein Beleg für die Leistungsfähigkeit unseres Edge-Cloud-Netzwerks . Es ist mittlerweile auf 192 Tbit/s angewachsen und stellt mithilfe moderner Architektur schnelle und skalierbare digitale Erlebnisse im modernen Internet bereit. Unsere strategisch verteilten, hochleistungsfähigen Points of Presence verlagern Daten und Anwendungen näher an die Nutzer. Im Bericht heißt es: „Fastly baut sein CDN-Netzwerk nach einer konsolidierten und nicht nach einer verteilten CDN-Topologie auf. So werden weniger Points of Presence eingesetzt, aber strategisch im Zentrum der Internet Exchange Points mit der weltweit höchsten Dichte positioniert, was für maximale Abdeckung und Wirkung sorgt.“

Umfassendes Portfolio

Unsere CDN- und Edge-Computing-Plattform ist programmierbar, flexibel und skalierbar. Im Bericht heißt es weiter: „Fastly ist ein äußerst innovatives Unternehmen, bei dem die Entwickler stark im Fokus stehen. Eine Serverless-Compute-Umgebung unterstützt das Serviceangebot rund um die Content-Bereitstellung – ganz im Zeichen von Sicherheits- und Performance-Aspekten. Das Unternehmen ist in den letzten Jahren stark gewachsen. Seine Roadmap beweist Innovationsgeist und lässt eine Investitionsstrategie zur weiteren Optimierung des Servicepakets durchblicken.“

Kundenservice

Unser technischer Support auf Weltklasseniveau steht allen Kunden direkt und bequem zur Verfügung. Im Bericht heißt es: „Fastly bietet nicht nur ein für Kunden attraktives Self-Service-Portal, mit dem diese die innovativen Features und Funktionen im eigenen Tempo erkunden können. Mit zahlreichen, modernen, nutzerdefinierten Services reagiert Fastly auch auf spezifische Workflows und Anforderungen.“ Weiter heißt es: „Den direkten und bequemen Zugang zum technischen Support und dessen Umgang mit komplexen Fragen belegen die guten Scores bei der Kundenzufriedenheit.“ Wir sind stolz darauf, dass unser CSAT-Wert von über 95 % die Begeisterung für unsere Kunden und ihr Vertrauen in uns widerspiegelt.

Blick in die Zukunft