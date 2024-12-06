Wir freuen uns, bekannt zu geben, dass die Fastly Academy , unser neues On-demand-Lernzentrum, nun live ist, und Lektionen für Lernende aller Kenntnisstufen bereithält. Die Fastly Academy ist eine zusätzliche Ressource zu unserem Developer Hub und unserer Dokumentation . Dort erhalten Sie weitere Hilfestellung, damit Sie so arbeiten – und Ihre Kompetenzen erweitern – können, wie es für Sie am besten passt .

Mit diesen drei einfachen Schritten können Sie loslegen:

1. Account erstellen

Zuerst das Naheliegende: Erstellen Sie einen Account für die Fastly Academy. Verwenden Sie dazu Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse. (Sie können auch eine zweite E-Mail-Adresse verlinken, zum Beispiel diejenige, die Sie für Ihren Fastly Entwickleraccount nutzen.) Mit diesem Account loggen Sie sich ein, bestätigen Kursanmeldungen und -abschlüsse per E-Mail und verfolgen Ihren Lernfortschritt in Ihrem Profil. Ihr Profil finden Sie übrigens oben rechts auf jeder Seite der Fastly Academy. Dort können Sie Ihre Informationen aktualisieren und Ihre Fortschritte sehen.

Sobald Sie eingeloggt sind, können Sie sich auf der Startseite der Fastly Academy das Video „Get Started“ ansehen. Dort erhalten Sie eine Übersicht über die verfügbaren Inhalte, Tipps zur Kursnavigation und Informationen zu den vorhandenen Support-Ressourcen unseres Customer Enablement Teams.

2. Erste Schritte

Gerade, wenn Sie neu bei Fastly sind oder sich erst seit Kurzem mit Content Delivery , Web Application Security oder Edge Computing befassen, sollten Sie sich als erstes das Basecamp von Fastly ansehen.

Auf dieser Seite finden Sie alle wichtigen Grundlagen, die Sie brauchen, bevor Sie sich auf die spezialisierten und fortgeschrittenen Kurse stürzen. Die Reihe „Foundations of the Web“ befasst sich beispielsweise mit den Grundlagen des Webs, der Bereitstellung von Inhalten und unserer Technologie. Neu bei Fastly? Dann erstellen Sie einen Entwickleraccount und sehen Sie sich die „Basics of Account Management“ an. Hier erfahren Sie Einzelheiten zur Accountverwaltung.

3. Inhalte erkunden

Wir haben die Lektionen so aufgeteilt, dass sie zu unseren Hauptproduktbereichen passen: Deliver, Secure und Compute. In jedem Abschnitt können Sie sich mit unserem Angebot und entsprechenden Anwendungsfällen vertraut machen.

Deliver

Hier finden Sie Schulungen zu unseren Funktionen in den Bereichen Caching und Content Delivery, mit denen Sie schnelle und dynamische digitale Erlebnisse für Endnutzer bereitstellen können. Erkunden Sie Techniken und Funktionen, die Anfragen an Ihren Origin-Server optimieren, holen Sie sich eine detaillierte Anleitung zu den Unterprogrammen der Varnish Configuration Language (VCL) und lernen Sie, wie Sie Ihre Servicekonfigurationen ändern und verwalten können.

Secure

Dieser Abschnitt konzentriert sich auf zwei Schwerpunktbereiche: Netzwerk- und Anwendungssicherheit. Sie erhalten eine Vielzahl an Schulungsinhalten zu unseren preisgekrönten Sicherheitslösungen, zum Beispiel zur TLS-Verschlüsselung, WAF-Architektur, Konfiguration von Regeln und Verwaltung.

Compute

Compute@Edge ist unsere Serverless-Compute-Plattform, die vor Kurzem von Forrester zum führenden Produkt im Bereich Edge Computing gekürt wurde . In diesem Abschnitt finden Sie Lektionen zu den Grundlagen der Funktionsweise, zu den Features und zum Einstieg in die Arbeit als Entwickler.

Zu den Vorteilen des Edge Computing gehören die Senkung der Infrastrukturkosten, sofortige Skalierung und Verbesserungen bei äußerst latenzempfindlichen Anwendungsfällen. Von besonderem Interesse ist dabei die Möglichkeit der geografischen Skalierung ohne Investitionen in Hardware oder Infrastruktur. Wir werden diesen Abschnitt nach und nach erweitern und auf dieses und andere Themen noch näher eingehen.

Ein Blick in die Zukunft

Künftig werden unsere Kurse interaktive, praktische Übungen mit Ressourcen wie virtuellen Umgebungen und Fastly Fiddle beinhalten. Und wenn Sie Hilfe brauchen, wenden Sie sich gern an unser Customer Enablement Team .

Bitte füllen Sie auch unsere Umfragen am Ende jedes Kurses aus. Mit Ihrem Feedback, Ihren Verbesserungsvorschlägen und Ihren Ideen können wir Ihnen ein noch effektiveres Lernerlebnis bieten. Wir können es kaum erwarten, Ihre Entwicklungsergebnisse zu sehen.