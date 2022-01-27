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Customer Enablement Team
Fastly
Das Customer Enablement Team konzipiert, entwickelt und implementiert digitale Lernerlebnisse. So können Kunden ganz neue Lernerfolge verzeichnen. Das Team erstellt kundenorientierte und realitätsnahe Lerninhalte, mit denen die Lernenden mit Fastly ihre Qualifikationen verbessern, ihr Einsatzgebiet erweitern und innovativ sein können. Mit im Team sind: - Christine Bonthius, Managerin, Customer Enablement. - Ryan Cole, Technical Training Manager
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Die Fastly Academy: Lernen on demand – jederzeit und überall
Die Fastly Academy, unser neues On-demand-Lernzentrum, beinhaltet Lektionen für Lernende aller Kenntnisstufen. Auf diese Weise möchten wir Ihnen eine weitere Hilfestellung geben, damit Sie so arbeiten – und Ihre Kompetenzen erweitern – können, wie es Ihnen am besten passt.