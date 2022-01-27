Das Customer Enablement Team konzipiert, entwickelt und implementiert digitale Lernerlebnisse. So können Kunden ganz neue Lernerfolge verzeichnen. Das Team erstellt kundenorientierte und realitätsnahe Lerninhalte, mit denen die Lernenden mit Fastly ihre Qualifikationen verbessern, ihr Einsatzgebiet erweitern und innovativ sein können. Mit im Team sind: - Christine Bonthius, Managerin, Customer Enablement. - Ryan Cole, Technical Training Manager

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