Revisión anual de 2020: la covid-19 impulsa un incremento del tráfico en diversos sectores

Observaciones rápidas

El aumento del uso de Internet debido a la covid-19 originó un enorme incremento del tráfico en ciertos mercados verticales sectoriales, como los sitios de prensa digital, la educación y las redes sociales.

El fin de las vacaciones de verano causó en agosto un aumento del tráfico en tiendas online en las regiones de América, EMEA (Europa, Oriente Medio y África) y Asia-Pacífico, aunque solo en América y EMEA se registró un aumento del tráfico acompasado con la temporada de compras de Navidad.

Todo lo relacionado con la campaña de las elecciones presidenciales de EE. UU. se pudo seguir por Internet y provocó un aumento del envío de memes, del uso de las redes sociales y del tráfico en sitios de prensa digital.

Aunque son muchísimas las personas en el mundo que dependen de Internet de alguna manera en su rutina diaria, nadie podía prever hasta qué punto se haría indispensable en los terrenos de la educación, el trabajo, el comercio y la comunicación en 2020. A medida que la covid-19 se extendía rápidamente por el mundo, nuestra rutina cotidiana se vio alterada de repente debido al confinamiento y a la suspensión o el aplazamiento de las clases en los centros educativos, de los trayectos a la oficina y de las compras en nuestras tiendas físicas favoritas.

Debido a su nuevo papel omnipresente en nuestras vidas, el uso de Internet se aceleró en los primeros meses del año, lo que originó un aumento evidente asociado a la covid-19 en los gráficos de tráfico de muchos mercados verticales. En esta publicación, repasamos una serie de observaciones interesantes sobre las tendencias del tráfico* observadas durante 2020 en los datos de tráfico agregados de los clientes de Fastly.

Las elecciones estadounidenses provocan un pico en los medios

El tráfico agregado de los clientes de la prensa digital registró un leve incremento en el mes de marzo, posiblemente debido a que los usuarios buscaban las últimas noticias y la información más reciente sobre la propagación de la covid-19 y las medidas que estaban tomando sus gobiernos locales, regionales y nacionales. No obstante, el mayor pico de tráfico de este grupo de clientes estuvo relacionado con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. La media final que se muestra en el gráfico mitiga el verdadero impacto de dicho acontecimiento: el tráfico entre este grupo de clientes se duplicó los días 3 y 4 de noviembre, con todo el mundo pendiente (se pueden consultar inspecciones minuciosas de los datos en nuestra cobertura de las elecciones ). El ligero descenso del tráfico que se produjo hacia finales de año coincide con la típica bajada de la semana de Navidad y Año Nuevo, y se observa claramente en varios mercados verticales. Después de pasar los últimos nueve meses en línea prácticamente sin descanso, parece que la gente optó por centrarse en actividades sin conexión durante esa semana.

Uso de las redes sociales

El tráfico en las redes sociales de nuestra plataforma registró un crecimiento gradual a lo largo de la primera mitad de 2020, pero se estabilizó en la segunda mitad del año. Además de este patrón de tráfico a largo plazo, en el gráfico anterior destacan varios picos de tráfico, que corresponden al mayor uso de las plataformas de las redes sociales en relación con acontecimientos importantes. Las redes sociales desempeñaron un papel significativo en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020 y, como era de esperar, el tráfico en este mercado vertical registró un claro aumento los días 3 y 4 de noviembre. En cuanto a los otros picos de tráfico observados a lo largo del año, resulta complicado determinar cuáles fueron sus causas tantos meses después, pero al repasar las noticias más destacadas, podemos conjeturar con mayor fundamento cuáles fueron los acontecimientos que los provocaron. A finales de enero, el tráfico fue levantando el vuelo durante varios días antes del pico del día 29. Creemos que puede estar relacionado con el accidente de helicóptero que se produjo unos días antes, en el que fallecieron nueve personas, incluidas la estrella del baloncesto Kobe Bryant y su hija. Las publicaciones en las redes sociales sobre las protestas por la muerte de George Floyd podrían explicar el aumento del tráfico a principios de junio. Asimismo, el incremento del tráfico el 24 de julio podría deberse a interacciones sobre el retraso del inicio de la temporada de las Grandes Ligas de Béisbol de 2020 , que comenzó cuatro meses más tarde de lo previsto. El ligero descenso del tráfico registrado hacia finales de año, insistimos, coincide con la típica caída estacional de la semana entre los días de Navidad y Año Nuevo.

Momentos dignos de meme

Además de ver vídeos y jugar a juegos para pasar el rato, parece que la gente también se dedicó a crear y compartir memes a medida que se fueron acostumbrando a la vida de confinamiento en casa, con un incremento evidente debido a la covid-19 en este grupo de clientes, que generó un aumento del tráfico del 45 %. Los datos subyacentes indican que el intercambio de memes también aumentó en torno al Día de San Valentín (febrero), el primer debate presidencial cara a las elecciones estadounidenses (septiembre), y las festividades de Nochebuena y Nochevieja (diciembre).

Las compras siguen pese al cierre de las tiendas físicas

A medida que entraban en vigor los confinamientos en toda América, muchas tiendas se vieron forzadas a cerrar, limitar su aforo u ofrecer un servicio solo de recogida de productos. Estos cambios empujaron a los clientes a conectarse a Internet, ya fuese para realizar pedidos a las tiendas del barrio para después recogerlos o recibirlos a domicilio, o para pasar a realizar sus compras en tiendas online. Si se analiza el tráfico dirigido a tiendas online en Norteamérica, el incremento del tráfico debido a la covid-19 es evidente, ya que los consumidores empezaron a comprar mucho más por Internet, con un tráfico medio en el segundo trimestre un 40 % por encima del tráfico medio en el primer trimestre. En la segunda mitad del año, con la reanudación de las clases en los centros educativos (ya fuese en persona o en línea), se registró un aumento del 32 % con respecto a los volúmenes de tráfico medio de los tres meses previos (de mayo a julio), y se produjo un incremento del 50 % en torno al fin de semana del Black Friday y el Cyber Monday en comparación con el tráfico medio durante septiembre y octubre, ya que los compradores se apresuraron a realizar pedidos con mucha antelación por si se producían retrasos en las entregas.

Las tiendas online de la región de Europa, Oriente Medio y África también experimentaron un aumento del tráfico debido a la covid-19, como se aprecia claramente en el gráfico, cuando se aplicaron confinamientos nacionales a gran escala. Por su parte, la caída del tráfico del 20 % (en comparación con los niveles de tráfico medio de enero y febrero) que se produjo justo antes podría explicarse por la incertidumbre de la situación (lo cual llevó a reducir gastos), o a la aplicación inicial de restricciones locales que previsiblemente limitarían los servicios de entrega. Asimismo, hay un incremento notable en torno al fin de semana del Black Friday y el Cyber Monday, pero el tráfico descendió rápidamente en diciembre hasta caer a un mínimo del 50 % por debajo del pico, también seguramente por el temor a que las entregas no se realizasen a tiempo. Los datos subyacentes sugieren además un aumento del tráfico el 26 de diciembre, día de compras en el Reino Unido y otros países de Europa, que se puede apreciar en el gráfico en el incremento que se produce a finales de año.

En comparación con las cohortes de América y EMEA, las tiendas online de la región de Asia-Pacífico no registraron un aumento del tráfico similar en el primer trimestre debido a la covid-19. No obstante, en agosto sí se produjo un aumento del tráfico similar, del 40 % con respecto a la media de julio, como se observa en el gráfico. No resulta fácil averiguar qué originó este incremento, pero podría estar relacionado con un aumento de los casos de infección por coronavirus en la región. El tráfico fue creciendo durante el resto del año y llegó al máximo en la primera semana de diciembre, después de la actividad del fin de semana entre el Black Friday y el Cyber Monday que se registró en el resto del mundo. El pico estuvo un 24 % por encima de la media de los tres meses previos (de septiembre a noviembre).

Ya habrá tiempo de viajar…

Entre el grupo de clientes del sector del turismo y la hotelería, el tráfico descendió en picado a medida que la covid-19 se fue propagando y los países cerraban fronteras, con una caída del 77 % con respecto al pico previo a la pandemia. Sin embargo, el nivel de recuperación a mitad de año es significativo, ya que queda solo a un 5 % del pico de enero. Desafortunadamente, no está claro si este incremento del tráfico se debió al retorno de los viajes de placer , a que la gente, con gran optimismo, comenzó a hacer planes para futuros viajes, o a que se fantaseaba con destinos por el hastío del confinamiento. La caída significativa de noviembre y diciembre también resulta interesante, con un descenso del tráfico del 72 % con respecto al pico de la recuperación, posiblemente debido a las nuevas órdenes de confinamiento y las restricciones de movimiento a causa del incremento de los casos de infección por coronavirus en varias zonas del mundo.

Las clases pasan de las aulas a las cocinas

Las órdenes de confinamiento cerraron los centros educativos en Estados Unidos y en el mundo, lo que forzó a las escuelas y las universidades a adoptar las clases virtuales. Este cambio al aprendizaje en línea se aprecia claramente en el aumento significativo registrado durante marzo, con un pico del tráfico un 143 % mayor el 30 de marzo en comparación con el tráfico medio antes de la pandemia, en enero y febrero. Como era de esperar, el tráfico se desvaneció durante las vacaciones de verano. En agosto, el tráfico creció de nuevo al comenzar el curso lectivo 2020-21. Además, los alumnos pudieron volver a las aulas en algunos distritos y países, mientras que otros continuaron completamente a distancia o adoptaron un modelo mixto, con clases en casa y también en las aulas. Esta vuelta parcial a los centros educativos se refleja en unos niveles de tráfico en otoño aún por debajo del pico de primavera. Las vacaciones escolares y los puentes en Estados Unidos se aprecian también en el gráfico, con un descenso a finales de año hasta un 52 % por debajo del volumen de tráfico medio entre septiembre y noviembre.

Asimilación del incremento del tráfico

El despliegue de infraestructura para asimilar el aumento previsto del tráfico en un año «normal» implica habitualmente modelados complejos, la planificación de viajes, la gestión de la cadena de suministro, etc. Sin embargo, gestionar el crecimiento rápido del tráfico a nivel mundial que acabamos de analizar planteaba otra serie de desafíos inusitados, especialmente en un momento en el que nuestros equipos de infraestructura y despliegue tenían prohibido desplazarse. Fastly tenía todo lo necesario para responder a estos desafíos, ya que contábamos con procesos y planes establecidos a fin de poder planificar nuestras capacidades y ampliar las redes en un mundo principalmente remoto. Estos procesos y planes se apoyan en nuestro método Rack and Roll para la entrega de POP, un proceso escalable y repetible que nos permite pasar rápidamente del concepto a la puesta en marcha.

Conclusión

El año 2020 fue atípico, no cabe duda. Internet cobró aún más protagonismo en nuestras vidas al convertirse en nuestro medio de comunicación cuando no podíamos reunirnos con nuestros amigos, al proporcionarnos la posibilidad de comprar comida y otros productos cuando no podíamos ir a las tiendas, y al permitirnos desconectar de todo con un programa de televisión, una película o un videojuego. Aunque ya utilizábamos Internet para estos fines antes de la pandemia, las tendencias del tráfico subrayan que su uso aumentó a nivel mundial a medida que se fueron decretando confinamientos, y que el tráfico en determinados mercados verticales sectoriales continuó creciendo durante el resto del año. ¿Será 2021 algo menos atípico? De momento nadie lo sabe, aunque podemos estar seguros de que Internet continuará desempeñando un papel primordial y que salvar la brecha digital cobrará aún más importancia.

* Notas sobre los análisis de los datos

Las cohortes de clientes de los mercados verticales abordados en este artículo se han agregado en base a la clasificación de mercados y submercados verticales de clientes del sistema de gestión de relaciones con los clientes de Fastly. Nota: la clasificación de redes sociales y memes es un grupo confeccionado a partir de los clientes de contenidos multimedia y de entretenimiento.

Al analizar los datos de tráfico de origen, en algunos casos, hemos eliminado información anómala originada a partir de situaciones de clientes puntuales u otros factores fuera de nuestro control. En el caso de los grupos del sector de los medios digitales, se utiliza el total diario de GB entregado para medir el tráfico, mientras que, para otros grupos, se mide con el volumen total diario solicitado.

Los gráficos del artículo representan una media de los siete días anteriores de tráfico en un intento de evitar la volatilidad a corto plazo y contribuir a salvaguardar el anonimato de los clientes. Aunque puede seguir presente cierta volatilidad en los gráficos, nuestra intención es centrarnos en las tendencias generales del tráfico y sus posibles causas. Los porcentajes de cambios del tráfico mencionados a lo largo del artículo se han calculado a partir de los datos de tráfico de origen.