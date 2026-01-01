Adriel Lares ocupa el puesto de Chief Financial Officer de Fastly desde mayo de 2016. Anteriormente trabajó como CFO, primero en Lookout, Inc., una empresa de seguridad móvil, y luego en 3PAR Inc., una compañía de software de almacenamiento de datos e información que acabó convirtiéndose en un departamento de la unidad de almacenamiento de Hewlett Packard. También es cofundador de Memento Mori, una bodega de Napa. Es licenciado en Economía por la Stanford University.

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