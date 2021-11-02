Alex forma parte del equipo de datos de Fastly, donde trabaja en productos de distribución de registros. Su carrera se ha centrado en la elaboración de mensajes y notificaciones de eventos entre sistemas distribuidos para cumplir los objetivos de prestación de servicios e inteligencia empresarial. En su tiempo libre, le gusta rodearse de los suyos, disfrutar al aire libre y practicar surf de pala, esnórquel y piragüismo.

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