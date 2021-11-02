Alex Kesler
Senior Software Engineer, Fastly
Alex forma parte del equipo de datos de Fastly, donde trabaja en productos de distribución de registros. Su carrera se ha centrado en la elaboración de mensajes y notificaciones de eventos entre sistemas distribuidos para cumplir los objetivos de prestación de servicios e inteligencia empresarial. En su tiempo libre, le gusta rodearse de los suyos, disfrutar al aire libre y practicar surf de pala, esnórquel y piragüismo.
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Primeros pasos con Compute y el registro en tiempo real de Fastly
Este tutorial te mostrará los pasos básicos para generar mensajes en STDIO y para realizar un seguimiento de esa salida con la CLI de Fastly. Además, aprenderás cómo configurar un punto de conexión de envío de registros, emitir registros en tu aplicación y confirmar que se han entregado en el destino de registro que tú elijas.