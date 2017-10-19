Alice Nodelman lleva más de una década especializándose en la automatización de los ciclos de prueba de software difíciles de testear. Cree que el software debería ser fiel a sus promesas. Ha usado simulaciones en los mercados en línea, generado bases de datos gigantescas, replicado navegadores web y convertido máquinas virtuales y físicas en ejércitos de drones de testeo. Actualmente es Senior QA Automation Engineer en Fastly y es la principal desarrolladora de soluciones de prueba internas, incluida la verificación de optimización de imágenes y garantizando la corrección en la gestión de certificados. Llegará el día en que lo tenga todo automatizado.

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