Alice Nodelman
Senior QA Automation Engineer
Alice Nodelman lleva más de una década especializándose en la automatización de los ciclos de prueba de software difíciles de testear. Cree que el software debería ser fiel a sus promesas. Ha usado simulaciones en los mercados en línea, generado bases de datos gigantescas, replicado navegadores web y convertido máquinas virtuales y físicas en ejércitos de drones de testeo. Actualmente es Senior QA Automation Engineer en Fastly y es la principal desarrolladora de soluciones de prueba internas, incluida la verificación de optimización de imágenes y garantizando la corrección en la gestión de certificados. Llegará el día en que lo tenga todo automatizado.
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Mentalidad QA: la fiabilidad como concepto de diseño
Los equipos de ingenieros de Fastly son capaces de todo: concienzudos en el diseño de las arquitecturas, escriben códigos elegantes y resuelven con meticulosidad trabajos complejos y de envergadura. ¿Por qué son necesarias entonces las garantías de calidad o QA (quality assurance, por sus siglas en inglés)? En este post, Alice Nodelman, Senior QA Automation Engineer, explica cómo funciona el método de garantía de calidad, deteniéndose en la metodología QA que empleamos en Fastly y comparte cómo esta misma metodología podría aplicarse a tu empresa.