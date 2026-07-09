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Ameet Bharwani
Staff Sales Engineer, Fastly
Ameet Bharwani es Staff ingeniero de ventas en Fastly y colabora con clientes del sector de los medios para diseñar y distribuir soluciones de alto rendimiento. Como ingeniero de soluciones con una amplia experiencia en medios online, publicidad e informática en el edge, Ameet ha ocupado puestos sénior y de liderazgo directivo en Fastly y LaunchDarkly, además de trabajar en soluciones de vídeo y adtech. Combinando una formación en ingeniería con experiencia en estrategia digital, API y big data, impulsa la innovación en la experiencia de uso y el aprendizaje automático, creando soluciones técnicas complejas para resolver los retos empresariales críticos de sus clientes.
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