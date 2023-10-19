Aneel Dadani supervisa el equipo global de Security TAM de Fastly y se incorporó a la empresa tras la adquisición de Signal Sciences. Aneel colabora activamente con comunidades vinculadas a OWASP y CSA en la zona de Los Ángeles y dedica su tiempo libre a aprender a jugar al golf y mimar a su perro, una mezcla de chihuahua y terrier.

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