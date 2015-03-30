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Anna MacLachlan
Content Marketing Manager, Fastly
Anna MacLachlan es Content Marketing Manager en Fastly. Su trabajo consiste en comunicarse con marcas y partners para intercambiar ideas sobre escalabilidad, seguridad y rendimiento. Obtuvo un máster en Literatura Comparada en la Universidad de Nueva York y le encantan la megafauna y la montaña.
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