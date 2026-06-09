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Artur Bergman
Fundador y Chief Technology Officer, Fastly
Artur Bergman es nuestro Chief Technology Officer y fundador desde abril de 2024. Fue nuestro Chief Architect desde febrero de 2020 hasta abril de 2024; nuestro Chief Executive Officer desde que se fundó Fastly, en marzo de 2011, hasta febrero de 2020; presidió el Consejo de Administración desde febrero de 2020 hasta abril de 2023 y forma parte del mismo desde marzo de 2011. Entre septiembre de 2007 y junio de 2011, Bergman desempeñó los cargos de Manager, Vice President, y posteriormente CTO de Wikia, Inc., una plataforma para compartir conocimientos destinada a la comunidad global. Entre noviembre de 2005 y marzo de 2007, Bergman ejerció de Engineering Manager en Six Apart Ltd., un servicio de redes sociales. Asimismo, a partir del segundo semestre de 2003 y hasta agosto de 2005, ocupó el puesto de Engineering Manager en Fotango, Ltd., filial de Canon Europe.
El tráfico de IA creció 6,5 veces más rápido que el tráfico humano este año
Los datos de Fastly muestran que el tráfico generado por la IA creció un 30 % entre enero y mayo de 2026, mientras que los sistemas autónomos ya representan casi la mitad de las solicitudes de Internet y están transformando la infraestructura web.