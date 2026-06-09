Artur Bergman es nuestro Chief Technology Officer y fundador desde abril de 2024. Fue nuestro Chief Architect desde febrero de 2020 hasta abril de 2024; nuestro Chief Executive Officer desde que se fundó Fastly, en marzo de 2011, hasta febrero de 2020; presidió el Consejo de Administración desde febrero de 2020 hasta abril de 2023 y forma parte del mismo desde marzo de 2011. Entre septiembre de 2007 y junio de 2011, Bergman desempeñó los cargos de Manager, Vice President, y posteriormente CTO de Wikia, Inc., una plataforma para compartir conocimientos destinada a la comunidad global. Entre noviembre de 2005 y marzo de 2007, Bergman ejerció de Engineering Manager en Six Apart Ltd., un servicio de redes sociales. Asimismo, a partir del segundo semestre de 2003 y hasta agosto de 2005, ocupó el puesto de Engineering Manager en Fotango, Ltd., filial de Canon Europe.

Mostrar biografía