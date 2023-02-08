Arun Kumar
Senior Security Researcher, Fastly
Arun Kumar es Senior Security Researcher en Fastly y trabaja principalmente en productos de lucha contra el fraude y control de bots.
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Conceptos básicos de los ataques automatizados: apropiación de cuentas
Conoce los ataques de apropiación de cuentas y técnicas de mitigación, como la autenticación moderna con doble factor o llaves de acceso, además de medidas contra bots para reforzar la seguridad de las cuentas.
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Detección de contraseñas expuestas mediante Have I Been Pwned y la integración con KV Store de Fastly
En este artículo hablamos de un método eficaz y de baja latencia para detectar estos ataques almacenando los hashes de contraseñas en dos lugares: un KV Store y Compute, en el edge de Fastly.
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Informe de amenazas y efecto red: el poder de la inteligencia colectiva
Presentamos el informe de amenazas y efecto red de Fastly, que arroja conclusiones basadas en datos únicos recopilados entre abril y junio de 2023
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Análisis preliminar del lanzamiento de la permutación del ClientHello en TLS de Chrome
El 20 de enero, Chrome publicó una actualización que cambió el perfil de JA3, uno de los algoritmos más populares de creación de huellas digitales de cliente en TLS. En esta entrada, describiremos brevemente el cambio y lo que hemos observado en la red de Fastly.