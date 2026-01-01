Barry O'Reilly es un asesor de negocios, emprendedor y autor que ha sido pionero en aunar la innovación de modelos de negocio, el desarrollo de productos, el diseño organizativo y la transformación cultural. Barry es autor del libro Unlearn: Let Go of Past Success to Achieve Extraordinary Results (publicado el 23 de noviembre de 2018) y del bestseller Lean Enterprise: How High Performance Organizations Innovate at Scale , un título de obligada lectura para todos los CEO y que forma parte de la serie de Eric Ries. Escribe para The Economist y es profesor en la Singularity University.

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