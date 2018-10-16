Brandon Hsieh

En Fastly, somos conscientes de que nuestra plataforma de edge cloud forma parte de tus flujos de datos e infraestructura esenciales. Por tanto, es natural que quieras saber cómo protegemos los datos que compartes con nosotros y cómo garantizamos tus compromisos y obligaciones de seguridad y de cumplimiento normativo. La transparencia y la confianza están entre nuestros valores fundamentales, y creemos que debemos ofrecerte toda la información. En este sentido, nos complace anunciar que Fastly acaba de completar una auditoría de controles de organización de servicios 2 (SOC 2) Tipo 2 para la gestión y supervisión de nuestra plataforma de edge cloud.