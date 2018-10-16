Brandon Hsieh
Senior Director of Technology Compliance, Fastly
Como Senior Director of Technology Compliance de Fastly, Brandon se encarga de que los procesos de gestión de datos y la tecnología se ajusten a los requisitos de auditoría, las expectativas de los clientes y las convenciones de DevOps. Anteriormente estuvo en empresas como Ernst & Young y American Express, y trabajó como auditor externo o asesor interno en varios momentos de su carrera. Brandon es licenciado en Sistemas de Información de Gestión por la Brigham Young University.
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Toda la plataforma de Fastly cumple con los requisitos de la certificación SOC 2 Tipo 2
En Fastly, somos conscientes de que nuestra plataforma de edge cloud forma parte de tus flujos de datos e infraestructura esenciales. Por tanto, es natural que quieras saber cómo protegemos los datos que compartes con nosotros y cómo garantizamos tus compromisos y obligaciones de seguridad y de cumplimiento normativo. La transparencia y la confianza están entre nuestros valores fundamentales, y creemos que debemos ofrecerte toda la información. En este sentido, nos complace anunciar que Fastly acaba de completar una auditoría de controles de organización de servicios 2 (SOC 2) Tipo 2 para la gestión y supervisión de nuestra plataforma de edge cloud.