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Brandon Hsieh
Senior Director of Technology Compliance, Fastly
Como Senior Director of Technology Compliance de Fastly, Brandon se encarga de que los procesos de gestión de datos y la tecnología se ajusten a los requisitos de auditoría, las expectativas de los clientes y las convenciones de DevOps. Anteriormente estuvo en empresas como Ernst & Young y American Express, y trabajó como auditor externo o asesor interno en varios momentos de su carrera. Brandon es licenciado en Sistemas de Información de Gestión por la Brigham Young University.
Toda la plataforma de Fastly cumple con los requisitos de la certificación SOC 2 Tipo 2
En Fastly, somos conscientes de que nuestra plataforma de edge cloud forma parte de tus flujos de datos e infraestructura esenciales. Por tanto, es natural que quieras saber cómo protegemos los datos que compartes con nosotros y cómo garantizamos tus compromisos y obligaciones de seguridad y de cumplimiento normativo. La transparencia y la confianza están entre nuestros valores fundamentales, y creemos que debemos ofrecerte toda la información. En este sentido, nos complace anunciar que Fastly acaba de completar una auditoría de controles de organización de servicios 2 (SOC 2) Tipo 2 para la gestión y supervisión de nuestra plataforma de edge cloud.