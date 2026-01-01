Brian es responsable de operaciones empresariales y análisis, y su trabajo consiste en optimizar las operaciones de Fastly a través de la automatización, la inteligencia empresarial, la gobernanza de datos, la mejora de procesos y la integración de sistemas. Antes de entrar en Fastly, Brian ocupó varios puestos empresariales y técnicos en startups de rápido crecimiento como OpenDNS y en grandes organizaciones del ámbito tecnológico y sanitario.

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