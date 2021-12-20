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Bridget Lane
Senior Software Developer, Fastly
Bridget Lane is a senior engineer at Fastly focused on our backend API. She regularly works with Compute@Edge and Varnish. When not at work, you can find her training for triathlons, baking cookies, or exploring Washington, DC.
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¿Qué ventajas tiene «el edge» para la prensa digital?
Al acercar el contenido a los lectores, te ahorras las reglas y los costes convencionales que implican el espacio en servidores y el mantenimiento de infraestructuras, pero estas no son las únicas ventajas de la informática en el edge. Las analizamos.