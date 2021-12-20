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Bridget Lane
Senior Software Developer, Fastly
Bridget Lane is a senior engineer at Fastly focused on our backend API. She regularly works with Compute@Edge and Varnish. When not at work, you can find her training for triathlons, baking cookies, or exploring Washington, DC.
¿Qué ventajas tiene «el edge» para la prensa digital?
Al acercar el contenido a los lectores, te ahorras las reglas y los costes convencionales que implican el espacio en servidores y el mantenimiento de infraestructuras, pero estas no son las únicas ventajas de la informática en el edge. Las analizamos.