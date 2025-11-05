Como senior serverless solutions architect en Fastly, Brock resuelve interesantes problemas de computación periférica y difunde todo lo relacionado con las soluciones sin servidor. Antes de Fastly, participó en diversas empresas emergentes como fundador y empleado en sus inicios. Cuando no está trabajando, suele pasear en moto por los cañones de California, disfrutar de la fotografía o buscar los mejores sitios para disfrutar de una barbacoa.

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