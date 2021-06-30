Brooks Cunningham
Senior Security Strategist, Fastly
Brooks es Senior Security Strategist en Fastly y se dedica a ayudar a los clientes a ofrecer experiencias rápidas y seguras a sus usuarios finales. Su especialidad son los casos de uso fraudulento y malicioso, como la apropiación de cuentas, el relleno de tarjetas de regalo y la denegación de servicio de inventario.
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