Como Product Marketing Manager de Fastly, Brynne dirige la estrategia de salida al mercado de Compute@Edge, nuestro entorno informático sin servidores. Antes trabajaba en el mundo de las startups, donde se ocupaba de las tareas de lanzamiento de productos al mercado (así como de sus historias), desde la optimización de datos de CRM hasta el marketing por correo electrónico. Lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es escalar las Montañas Rocosas y ocuparse de su gran colección de plantas de interior.

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