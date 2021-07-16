Brynne Hazzard
Product Marketing Manager, Compute@Edge
Como Product Marketing Manager de Fastly, Brynne dirige la estrategia de salida al mercado de Compute@Edge, nuestro entorno informático sin servidores. Antes trabajaba en el mundo de las startups, donde se ocupaba de las tareas de lanzamiento de productos al mercado (así como de sus historias), desde la optimización de datos de CRM hasta el marketing por correo electrónico. Lo que más le gusta hacer en su tiempo libre es escalar las Montañas Rocosas y ocuparse de su gran colección de plantas de interior.
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Novedad: pruebas locales de Compute
Las pruebas locales de Compute te dan la flexibilidad que necesitas para ejecutar las aplicaciones que desarrollas en entornos locales (como tu ordenador, servidores o sistemas de integración continua) parecidos al de producción, pero sin el tiempo y el proceso de despliegue.