Catharine dirige el equipo de planificación de capacidad y herramientas de Fastly. Con sus más de 15 años de experiencia creando infraestructuras de centros de datos y redes, trabaja para hacer frente al desafío de ajustar la escala de forma rápida y segura. Su equipo de científicos de datos e ingenieros de software trabaja íntegramente en remoto creando herramientas de previsión que ayuden a Fastly a anticiparse al crecimiento de nuestros clientes, en línea con nuestras ideas más optimistas sobre una Internet moderna y fiable. Durante el tiempo que no dedica a predecir el futuro, teje jerséis muy complicados y hace juegos de palabras ridículos.

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