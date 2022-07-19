Chris Buckley es Principal Sales Engineer de Fastly. Lleva 20 años dedicado a crear y gestionar sistemas e infraestructuras para internet. Cuenta con una amplia experiencia al frente de diversas transformaciones digitales y en la nube en el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento. Antes de entrar en Fastly, Chris ocupó el puesto de Director of DevOps en Business Insider (Insider, Inc. en la actualidad) y en Opti9 Technologies, donde supervisaba equipos de soporte de sistemas de nivel 3 y centros de operaciones de red.

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