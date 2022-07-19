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Chris Buckley
Principal Sales Engineer, Fastly
Chris Buckley es Principal Sales Engineer de Fastly. Lleva 20 años dedicado a crear y gestionar sistemas e infraestructuras para internet. Cuenta con una amplia experiencia al frente de diversas transformaciones digitales y en la nube en el sector de los medios de comunicación y el entretenimiento. Antes de entrar en Fastly, Chris ocupó el puesto de Director of DevOps en Business Insider (Insider, Inc. en la actualidad) y en Opti9 Technologies, donde supervisaba equipos de soporte de sistemas de nivel 3 y centros de operaciones de red.
Cinco maneras de aprovechar al máximo tu CDN
Hay muchas razones de peso para utilizar una CDN como parte de tu estrategia de distribución. En este artículo del blog vamos a examinar algunas de las menos conocidas, que te ayudarán a mejorar tu negocio y hacerlo crecer.