Chris Fallin
Staff Software Engineer en WebAssembly, Fastly
Como Staff Software Engineer en Fastly, Chris trabaja en ingeniería de compilador central en Cranelift, lo cual abarca la integración en la gran infraestructura de Compute@Edge. Hace poco realizó un importante esfuerzo para desarrollar un nuevo backend de compilador en Cranelift con el fin de mejorar el rendimiento, la velocidad de compilación, la seguridad y el mantenimiento. Antes de incorporarse a Fastly trabajó en Cranelift y en Mozilla, a cargo de SpiderMonkey, su compilador en tiempo de ejecución de JavaScript. Chris posee un doctorado en ingeniería eléctrica e informática por la Carnegie Mellon University, donde realizó investigaciones sobre compiladores, análisis estático y dinámico y, antes de eso, sobre arquitecturas de computación.
-
Proceso de análisis de Cranelift para ofrecer espacios aislados seguros en Compute
Junto con la Bytecode Alliance, el equipo de WebAssembly de Fastly llevó a cabo hace poco una rigurosa evaluación de seguridad de Cranelift, un generador de código de última generación (y de código abierto), para usarlo en WebAssembly como funcionalidad de seguridad de espacios aislados.
-
Medidas de seguridad a fondo: cómo evitar que un error del compilador de Wasm pase a mayores
Hace poco descubrimos un error en parte del compilador de WebAssembly que utilizamos para Compute@Edge, el cual habría permitido a cualquier módulo de WebAssembly acceder a memoria ajena a su montón, aislado en un entorno seguro.No obstante, con la ayuda de nuestro equipo y de los eficientes procesos y herramientas a su disposición, detectamos el error y lo resolvimos en nuestra infraestructura antes de que alguien lo aprovechara.