Como Staff Software Engineer en Fastly, Chris trabaja en ingeniería de compilador central en Cranelift, lo cual abarca la integración en la gran infraestructura de Compute@Edge. Hace poco realizó un importante esfuerzo para desarrollar un nuevo backend de compilador en Cranelift con el fin de mejorar el rendimiento, la velocidad de compilación, la seguridad y el mantenimiento. Antes de incorporarse a Fastly trabajó en Cranelift y en Mozilla, a cargo de SpiderMonkey, su compilador en tiempo de ejecución de JavaScript. Chris posee un doctorado en ingeniería eléctrica e informática por la Carnegie Mellon University, donde realizó investigaciones sobre compiladores, análisis estático y dinámico y, antes de eso, sobre arquitecturas de computación.

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