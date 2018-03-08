Christian Peron
Security Researcher
Christian es un apasionado de la ingeniería de código abierto y se centra en la seguridad. En Fastly desarrolla investigaciones en materia de amenazas y vulnerabilidades, así como en el desarrollo de prototipos y de pruebas de concepto.
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Cómo construir el sistema de test WAF
Para ayudar a nuestros clientes a proteger la seguridad de sus sitios y aplicaciones —sin dejar de ofrecer a sus usuarios experiencias fiables online— hemos construido un cortafuegos de aplicaciones web (WAF) integral y muy fácil de configurar. Para ofrecer una solución integral que proteja realmente tu infraestructura es esencial someter continuamente a prueba esa solución. En esta entrada, explicaremos cómo garantizamos la calidad en la implementación de WAF a nuestros clientes, sometiéndola continuamente a prueba utilizando nuestro testing framework o marco para pruebas WAF (FTW, por sus siglas en inglés), y profundizaremos en los hallazgos y contribuciones realizados en la comunidad OWASP CRS con FTW.