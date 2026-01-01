Courtney Nash es Director of Content Strategy en Fastly. En anteriores trabajos, dirigió la programación editorial y presidió varias conferencias de O'Reilly Media, incluida Velocity, una parte fundamental de los orígenes de Fastly. Debido a su pasado como neurocientífica en el ámbito académico, siente fascinación por el cerebro y la forma en que advierte nuestras interacciones con la tecnología. Ha impartido clases de baile y ha enseñado cómo funciona el cerebro y cómo dar saltos en una bicicleta de montaña.

Mostrar biografía