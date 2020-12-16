Dana Wolf
SVP Product and Marketing, Fastly, Fastly
Dana Wolf es SVP of Product and Marketing en Fastly. Dirige la estrategia de producto y la ejecución de la plataforma de edge cloud de Fastly, incluidos sus productos de seguridad y cumplimiento. Tiene más de 15 años de experiencia en materia de seguridad, sobre todo en la virtualización y la seguridad en la nube, las operaciones de seguridad avanzada, la raíz de confianza del hardware, y la gobernanza, gestión de riesgos y cumplimiento (GRC). Anteriormente trabajó como jefa de las líneas de productos de seguridad en la nube en OpenDNS (adquirida por Cisco). También ocupó puestos de responsabilidad de producto e ingeniería tanto en Rapid7 como en RSA.
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Nuestra visión de productos para el 2021 y más allá: empieza a construir tu futuro
Queremos ayudarte a crear las mejores experiencias de usuario con confianza, seguridad y rapidez ante cualquier desafío que surja, y nuestra visión de productos para 2021 se ha concebido con este objetivo en mente. Te contamos cuáles van a ser nuestras áreas de interés.