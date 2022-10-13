Daniel es Sr. Solutions Architect de Fastly y se encarga de ofrecer a los clientes soluciones útiles para proteger las aplicaciones, como parte del proceso de postventa. Entró a formar parte de Fastly tras la adquisición de Signal Sciences. Lleva 16 años dedicado a la seguridad empresarial y ha trabajado en seguridad de bases de datos, aplicaciones web y contenedores, gestión de políticas y servicios gestionados para pequeñas y medianas empresas.

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