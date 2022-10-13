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Daniel Hampton
Senior Solutions Architect, Fastly
Daniel es Sr. Solutions Architect de Fastly y se encarga de ofrecer a los clientes soluciones útiles para proteger las aplicaciones, como parte del proceso de postventa. Entró a formar parte de Fastly tras la adquisición de Signal Sciences. Lleva 16 años dedicado a la seguridad empresarial y ha trabajado en seguridad de bases de datos, aplicaciones web y contenedores, gestión de políticas y servicios gestionados para pequeñas y medianas empresas.
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Ocho maneras en las apoyamos a los clientes del firewall de aplicaciones web de última generación
En Fastly, brindamos una asistencia de gran calidad a nuestros clientes basada en tres pilares: una experiencia de uso excelente, documentación detallada y un equipo de investigación propio.