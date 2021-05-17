Deanna Barshop forma parte del equipo de redactores técnicos de Fastly, donde contribuye a mantener y actualizar los contenidos de docs.fastly.com. Le apasionan tanto la investigación y la documentación del trabajo interno del equipo de documentación como los productos de Fastly. Deanna ha vivido toda la vida en Chicago, donde estudió escritura, retórica y discurso en la Universidad DePaul, y trabajó como redactora de contenidos en Relativity. Si no está escribiendo, seguramente esté horneando algo de repostería.

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