Dragana Damjanovic controla el módulo de redes de la plataforma Mozilla. Es responsable de la implementación de HTTP, HTTP/2, WebSockets, DNS, caché y mucho más en Firefox, y ha participado en el diseño e implementación de muchas características de red. Dragana tiene un doctorado en Informática. Su investigación se centró en las redes informáticas, los protocolos de la capa de transporte, el diseño y análisis de protocolos y el modelado.

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