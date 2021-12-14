¿Qué es CVE-2026-23869? Alerta de seguridad de React Server Components Matthew Mathur, Equipo de Security Research de Fastly CVE-2026-23869: vulnerabilidad de denegación de servicio de gravedad alta en React Server Components. Consulta las consecuencias, las versiones afectadas y obtén protección inmediata con un parche virtual. 09 de abril de 2026

React2Shell (continuación): Qué saber y hacer sobre las 2 últimas CVE Equipo de Security Research de Fastly Tras las vulnerabilidades CVE de React2Shell de gravedad crítica, el 11 de diciembre se anunciaron dos nuevas CVE que aprovechan componentes similares de Next.js y React. Infórmate sobre estas nuevas CVE. 11 de diciembre de 2025

Bots de IA en el segundo trimestre de 2025: Tendencias del informe sobre amenazas de Fastly Matthew Mathur, David King, + 1 más El informe sobre amenazas del segundo trimestre de 2025 de Fastly revela cómo Meta, OpenAI y otros están configurando el tráfico web y qué deben hacer las organizaciones para mantener el control. 19 de agosto de 2025

CVE-2025-29927: elusión de autorización en Next.js Matthew Mathur, Equipo de Security Research de Fastly Una vulnerabilidad crítica de Next.js (CVE-2025-29927) permite a los atacantes eludir la autorización. Protege ya tus aplicaciones. 26 de marzo de 2025

Conceptos básicos de los ataques automatizados: apropiación de cuentas Arun Kumar, Equipo de Security Research de Fastly Conoce los ataques de apropiación de cuentas y técnicas de mitigación, como la autenticación moderna con doble factor o llaves de acceso, además de medidas contra bots para reforzar la seguridad de las cuentas. 09 de julio de 2024

Automatización de pruebas del WAF con el simulador de WAF de Fastly Simran Khalsa, Equipo de Security Research de Fastly Las pruebas y la validación del comportamiento de las reglas son elementos clave para poder mantener cualquier WAF. Con nuestro simulador de WAF, puedes validar reglas en un entorno de simulación seguro. 26 de junio de 2024

Aprovechamiento de vulnerabilidades de scripting entre sitios almacenado sin autenticación en complementos de WordPress Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa, + 2 más Hemos observado intentos de aprovechamiento de tres vulnerabilidades y exposiciones comunes (CVE) de alta gravedad: CVE-2024-2194, CVE-2023-6961 y CVE-2023-40000. 29 de mayo de 2024

Detección de contraseñas expuestas mediante Have I Been Pwned y la integración con KV Store de Fastly Arun Kumar, Equipo de Security Research de Fastly En este artículo hablamos de un método eficaz y de baja latencia para detectar estos ataques almacenando los hashes de contraseñas en dos lugares: un KV Store y Compute, en el edge de Fastly. 23 de febrero de 2024

Análisis de las amenazas durante los Cyber 5 Simran Khalsa, Charlie Bricknell, + 1 más Hemos estudiado los ataques a los sitios web de comercio para conocer a fondo el panorama de las amenazas durante los días conocidos como "Cyber 5". 14 de diciembre de 2023

WAF Simulator: transformación de flujos de trabajo de DevSecOps Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa Nos llena de ilusión anunciar el nuevo WAF Simulator, que simplifica el proceso de realización de pruebas y ofrece una serie de importantes ventajas que exploramos a continuación. 13 de diciembre de 2023

CVE-2023-30534: deserialización no segura en las versiones de Cacti anteriores a la 1.2.25 Equipo de Security Research de Fastly, Matthew Mathur Hemos descubierto dos instancias de deserialización no segura en las versiones de Cacti anteriores a la 1.2.25 que hemos identificado como CVE-2023-30534. 03 de octubre de 2023

Informe de amenazas y efecto red: el poder de la inteligencia colectiva Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa, + 3 más Presentamos el informe de amenazas y efecto red de Fastly, que arroja conclusiones basadas en datos únicos recopilados entre abril y junio de 2023 03 de agosto de 2023

Análisis preliminar del lanzamiento de la permutación del ClientHello en TLS de Chrome Jonathan Foote, Arun Kumar, + 2 más El 20 de enero, Chrome publicó una actualización que cambió el perfil de JA3, uno de los algoritmos más populares de creación de huellas digitales de cliente en TLS. En esta entrada, describiremos brevemente el cambio y lo que hemos observado en la red de Fastly. 08 de febrero de 2023

Las sugerencias de cliente como medio para detectar disparidades Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa Repasamos cómo funcionan las sugerencias del cliente de agente de usuario y lo más destacado en lo que se refiere a privacidad. Esta norma, que aún no goza de plena adopción ni estandarización, se puede usar para detectar disparidades en comportamientos. 19 de octubre de 2022

El estado de las huellas digitales en TLS: ventajas, desventajas y perspectivas de futuro Equipo de Security Research de Fastly, Xavier Stevens Las huellas digitales en TLS se han convertido en la herramienta del momento para que los responsables de seguridad puedan identificar qué clientes se comunican con su infraestructura de servidores. 20 de julio de 2022

No hay dos sin tres: solución para CVE-2022-22963 y Spring4Shell (CVE-2022-22965) Equipo de Security Research de Fastly, Xavier Stevens, + 1 más En este artículo, repasamos dos vulnerabilidades de RCE que afectan a Spring Cloud y Spring Framework e indicamos cómo se pueden proteger los clientes de Fastly. 31 de marzo de 2022

Redireccionamientos abiertos: abuso y recomendaciones en el mundo real Equipo de Security Research de Fastly El redireccionamiento abierto de URL es un problema de seguridad de las aplicaciones web que permite a los atacantes dirigir a los usuarios a recursos maliciosos. Te presentamos algunos ejemplos de cómo lo hacen y cómo puedes evitarlo. 20 de enero de 2022

Garantizar la seguridad en GraphQL Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa Adoptar GraphQL tiene muchas ventajas, pero hay aspectos sobre seguridad que no suelen entenderse. En este artículo se tratan esos aspectos y se ofrecen recomendaciones sobre qué parámetros y controles pueden aportar mayor seguridad a la implementación de GraphQL. 12 de enero de 2022

El marco de eficacia del WAF mide la efectividad de tu WAF | Fastly Equipo de Security Research de Fastly, Simran Khalsa, + 1 más Nuestro nuevo marco de eficacia del WAF proporciona una forma estandarizada de medir la eficacia de las capacidades de detección de un WAF a través de la verificación y validación continuas. Veamos cómo funciona. 14 de diciembre de 2021