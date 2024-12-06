Análisis de las amenazas durante los Cyber 5

Los desarrolladores son el futuro de las empresas

Aprende más
EmpresaEl equipo que está detrás de las mejores experiencias onlineMapa de la redUna nueva arquitectura para un internet modernoRelaciones con analistas del sectorDescubre lo que los analistas del sector opinan de FastlyNoticiasNoticias y anuncios recientesPlataformaLa plataforma que impulsa la calidad, la velocidad y la seguridad de las experiencias digitalesHistorias de clientesAsí es como se alcanza el éxito en internetEventosAsiste a eventos en el que participa FastlyVacantesÚnete al equipo que está mejorando internet

La plataforma de edge cloud de Fastly

Ver todos los productos
Distribución de contenidos (CDN)Ofrece experiencias rápidas y personalizadas en todo el mundoStreaming en directoOfrece experiencias de streaming en vivo sin interrupcionesStreaming de vídeo bajo demandaOfrece las mejores experiencias de vídeo bajo demandaMedia Shield Optimiza los despliegues de múltiples CDNOn-The-Fly PackagerEmpaquetado de vídeo dinámico y en tiempo realImage OptimizerProcesamiento rápido de imágenes en el bordeEquilibrador de cargaControl pormenorizado sobre las decisiones de enrutamientoCifrado TLSSimplifica la gestión de TLSOrigin Connect Disfruta de línea directa con FastlyDirecciones IPGestiona fácilmente las direcciones IPHTTP3 y QUICProtocolos modernosAPI de investigación de dominiosDescubrimiento instantáneo y preciso de nombres de dominioObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress fees
WAF de última generaciónSeguridad moderna para API y aplicaciones web en cualquier entornoBot ManagementDetección y mitigación de ataques de botsDDoS ProtectionMitigación automática de ataques disruptivos y distribuidosSeguridad de APIProtege los puntos de conexión de tus APIProtección en el lado del clienteDefiéndete ante ataques en el lado del clienteAI Bot ManagementEvita que los bots con IA rastreen el contenido de una web
Informática en el bordePasa tus aplicaciones al borde: nuestra plataforma instantánea te ayudará a crear experiencias increíbles para tus usuariosKey Value StoreUn almacén de clave-valor rápido a más no poder y tan fácil de usar como las herramientas de bases de datos que ya conocesWebSockets y Fanout Mensajería instantánea a escala mundial con personalización integral y configuración sencillaSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyEnterprise sin servidoresLa plataforma sin servidores más potente, creada con normas abiertas e integrada con toda la gama de productos de FastlyIAAcelera tus cargas de trabajo de IA y mejora la eficiencia con el almacenamiento semántico en cachéObject StorageGet direct access to large files at the edge with zero egress feesCaché programableObtén acceso programático completo a la misma caché legendaria que impulsa nuestra CDN.Servidor MCPControl por IA para tus servicios Fastly.
Registros en tiempo realEnvío y análisis de registros en tiempo realEdge ObserverDatos históricos y en tiempo real sobre el tráficoDomain InspectorEvaluación de datos a nivel de dominioOrigin InspectorDatos exhaustivos desde el origen hasta el edgeAlertasCrea notificaciones acerca de métricas de serviciosLog Explorer &amp; InsightsInteractúa con datos prácticos

Un servicio tan extraordinario como los resultados

Ver todos los servicios
Servicios profesionalesAsistencia experta para migrar u optimizar tu servicio de distribuciónServicios de entretenimiento en vivoExperiencias de streaming en vivo que se adaptan a tu públicoPlanes de soporteUna asistencia inmejorable de principio a finCDN gestionadaControl y flexibilidadManaged SecurityUna protección para aplicaciones web gestionada por expertosAtención al clienteEl soporte de Fastly te ayuda a crecer como nunca

Soluciones digitales innovadoras

Descubre todas nuestras soluciones
Streaming de contenido multimediaExperiencias de cine con el streaming en vivo y bajo demandaNuevos contenidos multimediaAlto rendimiento para los medios de comunicación del mañanaPrensa digitalContenidos en tiempo real y mejor experiencia para los lectoresRetail y comercio electrónicoExperiencias personalizadas al vuelo y a escalaServicios financierosSeguridad integrada para proteger los datos de los clientesTecnología puntaEscalabilidad instantánea al ritmo de tu crecimientoTurismo y hosteleríaExperiencias online personalizadas para tus huéspedes y viajerosFormación onlineExperiencias de aprendizaje seguras y a escalaVideojuegosImpulsa la próxima victoria de tus jugadores con descargas de juegos ultrarrápidas y segurasiGamingDistribuye experiencias de juego rápidas, seguras, ininterrumpidas y atractivas en el borde
Ahorro en infraestructuraHaz que tus gastos en la nube sean más bajos y predeciblesOptimización multinubeReduce la complejidad y unifica tus recursos en la nubeConfianza de los clientesMás información sobre las iniciativas de confianza de los clientes de FastlySoluciones de privacidadDescubre cómo puedes proteger los datos de tus usuariosPanel de sostenibilidadConsulta tu consumo de electricidad y tus emisiones de GEI en la plataforma de Fastly

Herramientas para desarrollar experiencias a lo grande

Prueba Fastly gratis
DesarrolladoresNo esperes más para crear algo increíbleFast ForwardA la vanguardia de la seguridad en internetHerramientas de desarrolloLas mejores herramientas para los mejores equiposSDK para desarrolladoresPrograma los mismos servicios que usamos para crear productos de FastlyComunidadInteractúa con desarrolladores de todo el mundoRegistrarseCrea una cuenta de desarrollo gratuita

Ayuda a hacer de internet un lugar más rápido, seguro y atractivo con Fastly

Por qué colaborar con FastlyAyuda a ofrecer experiencias rápidas, seguras y atractivasPartners de la nubeConoce las ventajas de combinar Fastly con tus servicios en la nubePartners de canalAmplía tu oferta y tus posibilidades con los productos de FastlyPartners de tecnología e integraciónDescubre nuestro ecosistema de partners
Accede al portal de partnersEncuentra todos los recursos para partners de Fastly en un único lugarConviértete en partnerImpulsa tu negocio distribuyendo o recomendando los productos de FastlyEncuentra un partnerTe ayudamos a encontrar el partner que necesitas

Obtén ayuda con Fastly

DocumentaciónSaca todo el partido a FastlyBiblioteca de recursosAccede a hojas de datos, informes y mucho másFastly AcademyAprendizaje práctico sobre los productos de FastlyCentro de aprendizajeConoce la tecnología que impulsa lo mejor de internetBlogNuestras reflexiones e ideas más recientesInvestigación de seguridadSeguridad reforzada por medio de la investigaciónPunto de vista de Fastly Explora conocimientos de los expertos y del sector
Centro de soporteEstamos a tu disposiciónContactoHabla con nosotros hoy mismo
Volver al blog

Síguenos y suscríbete

Análisis de las amenazas durante los Cyber 5

Simran Khalsa

Staff Security Researcher

Charlie Bricknell

Senior CSOC Analyst

Equipo de Security Research de Fastly

Equipo de Security Research de Fastly, Fastly

Información del sectorSeguridadProducto

El ajetreado periodo de compras que comienza el día de Acción de Gracias, momento de regocijo para los equipos enfocados a los ingresos y las ventas, es sinónimo de una marea de tráfico online que esconde todo tipo de amenazas. Hemos estudiado los ataques a los sitios web de comercio para conocer a fondo el panorama de las amenazas durante los cinco días comprendidos entre Acción de Gracias y el Cyber Monday o, lo que es lo mismo, los Cyber 5. Nuestro análisis de la intersección entre el comportamiento de los clientes y las actividades de ataque nos ha permitido identificar no solo las amenazas más extendidas, sino también las complejas dinámicas de los riesgos de seguridad durante los días con más volumen de ventas del año.

Datos clave de nuestro análisis:

El Black Friday, a la cabeza: el Black Friday destacó con un aumento considerable del tráfico de las CDN, que subió más de un 10 % con respecto a la semana anterior y presentó picos de más del 50 %.

Sitios web en el punto de mira: al contrastar los datos de las 100 empresas de comercio electrónico más importantes con respecto a los del año anterior, hemos apreciado un aumento del 60 % en los ataques y un cambio importante en su distribución, puesto que pasaron de tener una mayor presencia del jueves en 2022 al domingo en 2023. 

Tráfico de direcciones IP anónimas: aproximadamente el 80 % del tráfico de ataques procedía de direcciones IP anónimas, incluidas las de redes TOR, proxis, VPN, relés y conexiones mediante proveedores de alojamiento.

Patrones de ataques de DDoS a la capa 7: se produjo un aumento considerable de los ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS) a la capa 7 a lo largo de estos días, sobre todo durante el Black Friday y el Cyber Monday.

El Black Friday, a la cabeza

Figura 1: volumen de tráfico en las CDN (comercio)


Como muchas empresas pusieron en marcha sus ofertas antes de los Cyber 5, estaba claro que el aumento del tráfico durante este periodo de compras no iba a seguir las tendencias habituales: efectivamente, el tráfico subió una media del 10 % con respecto a las semanas anteriores. Conviene destacar que los picos de tráfico de las CDN durante el Black Friday registraron un aumento superior al 50 %, más que cualquier otro día de los Cyber 5. Aunque el tráfico también subió durante el Cyber Monday, no hubo grandes diferencias en términos generales.

Sitios web en el punto de mira


Según nuestros análisis de los datos de señales</u> obtenidos por el WAF de última generación (NGWAF), los intentos de ataques a webs aumentaron una media del 20 % con respecto a las semanas anteriores. Curiosamente, la mayor subida no se produjo el Black Friday ni el Cyber Monday, sino el sábado y el domingo, y llegó a aumentar hasta un 90 % durante los picos, como se aprecia en la figura 2.

Figura 2: volumen de ataques en el NGWAF (comercio)


Estos son los tipos de ataques más comunes que hemos identificado durante los Cyber 5: scripting entre sitios (XSS), inyección SQL (SQLI), salto de directorio, ejecución de comandos (CMDEXE) y aprovechamiento de la vulnerabilidad Log4j (LOG4J). El número de intentos de ataque de salto de directorio y scripting entre sitios subió como la espuma el sábado y el domingo, como se aprecia en la figura 3.

Figura 3: volumen de ataques en el NGWAF por tipo (comercio)


Al contrastar los datos de las 100 empresas de comercio electrónico más importantes con respecto a los del año anterior, hemos apreciado un aumento del 60 % en los ataques y un cambio importante en su distribución. En 2022, el pico tuvo lugar el día de Acción de Gracias. Sin embargo, en 2023, se trasladó al domingo, día en el que se observó un aumento del 15 % con respecto al año anterior.

Figura 4: comparativa interanual de ataques registrados en el NGWAF (comercio)

Tráfico de IP anónimas


Gracias al conjunto de datos de privacidad de IPInfo</u>, descubrimos que aproximadamente el 80 % de los ataques llevados a cabo durante el Cyber 5 tenían su origen en direcciones IP anónimas, incluidas las de redes TOR, proxis, VPN, relés y conexiones mediante proveedores de alojamiento que se podrían haber utilizado para canalizar el tráfico ocultando la verdadera dirección IP.

Figura 5: desglose de los tipos de IP anónimas (comercio)


Si desglosamos el tráfico de direcciones IP anónimas por fuentes de sistemas anónimos (AS), nos damos cuenta de que más o menos el 55 % del tráfico procedía de DigitalOcean y de que más del 70 % de los ataques se produjeron dentro de Estados Unidos.

Figura 6: tráfico de IP anónimas por ASN y país (comercio)


Estos datos ponen de manifiesto lo complicado que resulta rastrear y gestionar las amenazas de seguridad cuando estas ocultan sus actividades maliciosas mediante servicios de anonimización.

Patrones de ataques de DDoS a la capa 7

Los ataques de DDoS a la capa 7 aumentaron de manera notable durante el Black Friday y el Cyber Monday. Si comparamos estos datos con los de nuestro NGWAF, los picos de tráfico malicioso observados el sábado y el domingo por nuestro NGWAF no coinciden con los mencionados ataques de DDoS, lo cual contradice la idea de que los ataques de DDoS se emplean para ocultar el aprovechamiento de vulnerabilidades.

Figura 7: ataques de DDoS en la capa 7 (comercio)


En términos generales, los orígenes de estos ataques estaban muy distribuidos y los principales sistemas autónomos (AS) estaban muy igualados. Sin embargo, los datos muestran que estos ataques no surgen de proveedores de VPS baratos, como cabría esperar, sino de una mezcla más repartida de proveedores de VPS y proveedores de servicios de internet (ISP) domésticos.

Figura 8: fuentes de tráfico con DDoS por ASN y país (comercio)


Esta distribución más o menos equitativa no se refleja en el país de origen de los ataques de DDoS. En este caso, Indonesia destaca entre los diez principales con un 16 %, y no es de extrañar. Según Shodan</u>, es uno de los países con más enrutadores de MikroTik.

Este tipo de enrutadores gozan de popularidad y, por tanto, son objetivos muy comunes para las botnets</u>. Los atacantes se aprovechan de las vulnerabilidades de estos enrutadores para añadirlos a las botnets y los utilizan como proxis para ocultar el verdadero origen del tráfico. Una buena muestra de ello es que el equipo de nuestro Customer Security Operations Center (CSOC) ha señalado las botnets con enrutadores de MicroTik como fuentes habituales de ataques de DDoS.

Recomendaciones

  • Céntrate en los periodos de alto riesgo: aumenta el nivel de supervisión y plantéate la posibilidad de poner al día las reglas del WAF, aplicar revisiones para las vulnerabilidades comunes y realizar tanto pruebas de resiliencia como experimentos de situaciones catastróficas con regularidad. Tienes más consejos en este artículo sobre seguridad gestionada para el Black Friday</u> disponible en nuestro blog.

  • Utiliza la limitación de volumen: limitar el volumen</u> ayuda a controlar los picos de tráfico que se producen durante un ataque de DDoS. También recomendamos aplicar la limitación de volumen por niveles mediante el uso de umbrales, que pueden ser más estrictos en el caso de las rutas más susceptibles de ataque, como las páginas de autenticación, las páginas de búsqueda y otros puntos con un consumo elevado de recursos. 

  • Aplica controles relativos a las fuentes de IP anónimas: la detección de fuentes de IP anónimas puede ayudarte a fortalecer las políticas de seguridad bajo demanda como medida preventiva. Concretamente, te recomendamos poner en marcha controles más restrictivos, como aumentar los inicios de sesión, la supervisión y las acciones basadas en umbrales, cuando se detecten estos atributos.

¿Listo para empezar?

Ponte en contacto con nosotros
Habla con un experto