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Frank Denis
Principal Engineer
Frank Denis es ingeniero principal en el equipo de aislamiento de Fastly. Anteriormente, se dedicó a investigar sobre seguridad en OVH y a luchar contra el cibercrimen para convertir Internet en un lugar más seguro. Además de la seguridad informática, a Frank le interesan el procesamiento de imágenes digitales, la criptografía aplicada y la contribución constante al software de código abierto.
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