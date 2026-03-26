Frank Denis es ingeniero principal en el equipo de aislamiento de Fastly. Anteriormente, se dedicó a investigar sobre seguridad en OVH y a luchar contra el cibercrimen para convertir Internet en un lugar más seguro. Además de la seguridad informática, a Frank le interesan el procesamiento de imágenes digitales, la criptografía aplicada y la contribución constante al software de código abierto.

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