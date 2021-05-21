iximeow, Chris Fallin

Hace poco descubrimos un error en parte del compilador de WebAssembly que utilizamos para Compute@Edge, el cual habría permitido a cualquier módulo de WebAssembly acceder a memoria ajena a su montón, aislado en un entorno seguro.No obstante, con la ayuda de nuestro equipo y de los eficientes procesos y herramientas a su disposición, detectamos el error y lo resolvimos en nuestra infraestructura antes de que alguien lo aprovechara.