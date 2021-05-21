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iximeow
Staff Software Engineer de Lucet y WebAssembly
ixi es Staff Software Manager de Fastly y trabaja en Compute@Edge. Antes de entrar en Fastly, ixi se centró en espacios de seguridad y lideró el desarrollo de software de análisis de malware, ingeniería inversa y algo de detección de vulnerabilidades.
Medidas de seguridad a fondo: cómo evitar que un error del compilador de Wasm pase a mayores
Hace poco descubrimos un error en parte del compilador de WebAssembly que utilizamos para Compute@Edge, el cual habría permitido a cualquier módulo de WebAssembly acceder a memoria ajena a su montón, aislado en un entorno seguro.No obstante, con la ayuda de nuestro equipo y de los eficientes procesos y herramientas a su disposición, detectamos el error y lo resolvimos en nuestra infraestructura antes de que alguien lo aprovechara.