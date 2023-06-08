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Jeremiah Millay
Principal Network Engineer, Fastly
Jeremiah Millay es Principal Engineer en el equipo de sistemas de redes de Fastly, donde se centra en la automatización de redes y la escritura de software con el objetivo de mejorar las operaciones de redes de Fastly. Anteriormente, trabajó como Network Engineer para varios proveedores de servicios de internet regionales.
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