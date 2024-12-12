Crea, almacena y escala: ya está aquí Object Storage de Fastly con cero coste de tráfico de salida

El dolor de recibir una factura alta de almacenamiento es demasiado real. ¿La peor parte? Es muy probable que estés pagando tanto por la salida como por el almacenamiento, quizás incluso más. No se trata solo del dinero, tampoco - está sofocando tu capacidad para innovar. ¿Quién quiere realizar pruebas intensivas en datos o integrar servicios que transfieren datos constantemente cuando estás vigilando cada byte?

Como nuestra necesidad de almacenamiento de objetos y archivos de gran tamaño sigue creciendo, está claro que necesitamos un nuevo enfoque. Es el momento de Fastly Object Storage. Nuestro tráfico de salida siempre gratuito te permite transferir archivos a cualquier lugar de la web y te beneficiarás de precios transparentes para que ahorres más cuanto más lo uses.

Object Storage de Fastly: en resumen

Tarifas de egreso cero (sí, lo leíste bien)

API compatible con S3 (tu código actual te lo agradecerá)

Todo el almacenamiento que tus apps podrían necesitar

Bajo el capó

Object Storage de Fastly está diseñado como un sustituto directo de la interfaz de programación de aplicaciones de S3. De este modo, podrás almacenar y acceder a archivos de gran tamaño desde los servicios de Fastly utilizando la misma interfaz que ya conoces. Fácil de migrar y asequible para innovar, sin necesidad de reescribir el código o aprender una nueva API. Se trata de hacerte la vida más fácil y más flexible para que no tengas que depender de ningún proveedor, ahorres dinero y dediques más tiempo a crear. Menos quebraderos de cabeza y más tiempo para programar.

Casos de uso que te harán sonreír

Bibliotecas de medios Datos de entrenamiento de IA Actualizaciones de aplicación Datos de juego Almacenamiento de activos Productos digitales Origen de la red de distribución de contenidos (configura Object Storage de Fastly como tu origen de la red de distribución de contenidos para obtener un rendimiento óptimo y ahorrar costes)

Rentable para todos

Tanto si eres una startup como una gran empresa, Object Storage de Fastly es tu solución. Hablamos de acceso de entrada cero al almacenamiento de objetos desde nuestros servicios informáticos y de entrega de contenidos. Todo ello supone una importante optimización de costes para tu infraestructura digital.

El resultado final

A medida que ampliamos los límites de las experiencias digitales, es fundamental contar con soluciones de almacenamiento eficientes y rentables. Object Storage de Fastly está aquí para ayudarte a:

Optimizar la distribución de contenidos Reducir considerablemente los costes Simplificar los procesos de desarrollo Centrarte en crear experiencias digitales excepcionales

¿Te animas a probar Object Storage de Fastly? Empieza a usarlo hoy mismo o contáctanos para descubrir cómo podemos ayudarte a optimizar tu estrategia de almacenamiento y reducir costes. ¡Creemos algo asombroso juntos! 🚀