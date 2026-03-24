Fastly, reconocida como «líder» en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» de 2026

Es un orgullo para nosotros anunciar que Fastly ha sido reconocida como «líder» del mercado en el informe «The Forrester Wave™: Edge Development Platforms» del 1.er trimestre de 2026 .

En esta evaluación, Fastly fue una de las dos únicas empresas reconocidas como «líderes». El informe otorgó a Fastly una puntuación de 5 sobre 5 en ocho criterios, entre los que se incluyen innovación, experiencia del desarrollador, rendimiento, optimización de la latencia, escalabilidad, observabilidad y aislamiento de cargas de trabajo y redes.

Además, fuimos el único proveedor evaluado que obtuvo valoraciones de los clientes por encima de la media. Creemos que este reconocimiento refleja la gran satisfacción y confianza de nuestros clientes. Trabajar con ellos y ser testigos de su éxito es lo que nos motiva, por lo que es muy gratificante para nosotros ver que el estudio refleja esta relación.

Por qué la firma de análisis Forrester reconoció a Fastly

Forrester, una empresa de investigación independiente, señaló en el informe que «los clientes destacan el excelente rendimiento, la fiabilidad y la experiencia para desarrolladores de Fastly», y «elogiaron el extraordinario servicio de asistencia técnica y la colaboración proactiva [de Fastly]...»

Creemos que este reconocimiento refleja nuestro compromiso constante con la creación de una plataforma que ayude a los desarrolladores a acelerar su trabajo y, al mismo tiempo, ofrezca el rendimiento y la fiabilidad que exigen las aplicaciones de hoy en día.

Además, según el informe, «Fastly es la mejor opción para cargas de trabajo en el borde en las que el rendimiento es fundamental, que se basan en eventos, que requieren un alto nivel de seguridad y que deben ser coherentes a nivel mundial».

Qué tiene Fastly para nosotros: Edge Compute

Un componente clave de la plataforma de Fastly es Compute, nuestra plataforma de aplicaciones sin servidor que permite a los desarrolladores ejecutar código directamente en la red global de borde de Fastly.

Compute permite a los equipos crear e implementar aplicaciones y lógica en el borde sin necesidad de gestionar la infraestructura, al tiempo que garantiza un alto rendimiento y una seguridad óptima.

Entre las funciones en las que confían los desarrolladores podemos destacar:

Tiempos de arranque en microsegundos, que ayudan a reducir la latencia y transferir la infraestructura de origen

Aislamiento por petición, es decir, cada petición se ejecuta en su propio entorno aislado

Compatibilidad con lenguajes de programación conocidos e integración con las herramientas y flujos de trabajo DevOps existentes

Sin infraestructura que gestionar, con acceso a amplios recursos a través del DevHub de Fastly

Estas funciones facilitan a los equipos la creación de aplicaciones rápidas, escalables y seguras en el borde.

Desarrollar con Fastly

Ahora que cada vez más organizaciones recurren al borde para impulsar aplicaciones modernas y distribuidas, Fastly sigue centrada en ayudar a los desarrolladores a crear, proteger y escalar esas experiencias. Para los desarrolladores, Fastly Compute facilita la creación de aplicaciones de alto rendimiento, seguras y escalables, al tiempo que permite aprovechar tecnologías como WebAssembly e implementar código a nivel mundial en el borde sin necesidad de gestionar la infraestructura.

Accede al informe gratuito y descubre por qué Fastly ha sido reconocida como «líder» o consulta cómo puede ayudarte a desarrollar aplicaciones en el borde Fastly Compute.