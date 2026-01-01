Joan Jenkins es directora de marketing de Fastly y cuenta con más de dos décadas de experiencia impulsando el crecimiento y ampliando la presencia en el mercado a medida que las empresas crecen. Aporta una experiencia contrastada en el uso de la IA para ofrecer un marketing moderno, reforzar el posicionamiento de los productos e incrementar el valor para el cliente. Antes de Fastly, Joan ocupó el cargo de directora de marketing en Mindtickle, donde dirigió la estrategia de marketing, la generación de demanda, la marca, el marketing de productos y el desarrollo de ventas. También ha ocupado puestos de alta dirección en marketing en Informatica, Druva, Oracle y Cisco. Joan ha sido reconocida como una de las 50 directoras de marketing más destacadas de 2025 por Pavilion.

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