En su calidad de Senior Software Engineer en Fastly, Justin se ocupa del software principal de almacenamiento en caché que compone la base de Compute@Edge, nuestro entorno informático sin servidores. Antes de entrar en Fastly, pasó 18 años en el sector de los videojuegos, trabajando en títulos tan populares como FIFA, Gears of War y Don't Starve. En su tiempo libre, le gusta explorar con su familia la preciosa provincia que lo vio nacer, la Columbia Británica, en Canadá.

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