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Justin Liew
Senior Software Engineer
En su calidad de Senior Software Engineer en Fastly, Justin se ocupa del software principal de almacenamiento en caché que compone la base de Compute@Edge, nuestro entorno informático sin servidores. Antes de entrar en Fastly, pasó 18 años en el sector de los videojuegos, trabajando en títulos tan populares como FIFA, Gears of War y Don't Starve. En su tiempo libre, le gusta explorar con su familia la preciosa provincia que lo vio nacer, la Columbia Británica, en Canadá.
Compute: migración del emblemático videojuego <em>DOOM</em>
DOOM, de id Software, se ha convertido en uno de los títulos que más migraciones ha registrado en la historia de los videojuegos. Así que migrarlo a Compute, diseñado en nuestro entorno informático sin servidores, para hacer pruebas con diversas aplicaciones del producto me pareció un proyecto perfecto.