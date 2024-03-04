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Krishnan Ramachandran
Senior Product Technology Manager, Fastly
Como Senior Product Manager en Fastly, Krishnan está al cargo tanto de la administración de identidades y accesos de clientes (CIAM) como de las iniciativas de autorización para la plataforma de Fastly.
Inicio de sesión unificado de la mano de Fastly
Nos alegramos de anunciar la llegada del inicio de sesión unificado a las consolas de Fastly y Signal Sciences, que te lo pondrá aún más fácil para acceder a nuestros productos y servicios.