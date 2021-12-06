Laura Thomson es SVP of Engineering en Fastly. Antes de incorporarse a Fastly, Laura estuvo más de una década en Mozilla, donde ocupó varios puestos de responsabilidad en ingeniería. Ha sido ingeniera de software, consultora y profesora de informática, ha fundado una empresa y colabora en el Consejo Directivo de la Internet Society, donde ostenta el cargo de tesorera. En su momento también formó parte del Consejo Directivo del Internet Security Research Group, la organización sin ánimo de lucro responsable de la iniciativa Let’s Encrypt. Laura ha escrito varios libros sobre tecnologías de código abierto, entre ellos el superventas «PHP and MySQL Web Development» con Luke Welling, y ha participado en numerosos proyectos de código abierto. Por si fuera poco, ha dado charlas sobre varios temas relacionados con la tecnología en conferencias de todo el mundo. Laura es de Melbourne (Australia) y vive en Maryland (Estados Unidos).

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