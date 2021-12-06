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Laura Thomson
SVP, Engineering, Fastly
Laura Thomson es SVP of Engineering en Fastly. Antes de incorporarse a Fastly, Laura estuvo más de una década en Mozilla, donde ocupó varios puestos de responsabilidad en ingeniería. Ha sido ingeniera de software, consultora y profesora de informática, ha fundado una empresa y colabora en el Consejo Directivo de la Internet Society, donde ostenta el cargo de tesorera. En su momento también formó parte del Consejo Directivo del Internet Security Research Group, la organización sin ánimo de lucro responsable de la iniciativa Let’s Encrypt. Laura ha escrito varios libros sobre tecnologías de código abierto, entre ellos el superventas «PHP and MySQL Web Development» con Luke Welling, y ha participado en numerosos proyectos de código abierto. Por si fuera poco, ha dado charlas sobre varios temas relacionados con la tecnología en conferencias de todo el mundo. Laura es de Melbourne (Australia) y vive en Maryland (Estados Unidos).
Prevención de interrupciones mediante arquitecturas resilientes
La arquitectura resiliente de Fastly está diseñada para prevenir interrupciones, reducir su gravedad y mantener nuestro compromiso con la disponibilidad sin sacrificar el rendimiento.
Mentiras, grandes mentiras y estadísticas (de Cloudflare): desmentimos las recientes pruebas de rendimiento de Cloudflare
Hace unas semanas, Cloudflare, competidor de Fastly, afirmó que su plataforma de «edge computing» es aproximadamente tres veces más rápida que Compute@Edge. Esta afirmación falsa demuestra con claridad que se pueden utilizar las estadísticas para confundir a los consumidores.