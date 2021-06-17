Liz Hurder
Gerente sénior de marketing de producto, Seguridad, Fastly
Una gestión de los bots simplificada para un internet mejor y más seguro
Bot Management de Fastly pone freno a los bots maliciosos para proteger tus aplicaciones y sitio web y mejorar la experiencia de uso. Te contamos más acerca de nuestras capacidades de gestión de bots.
Verificación de malware en el edge y reducción de «incidentes de cifrado» de ransomware
La informática en el edge está transformando las operaciones de las empresas a un ritmo vertiginoso, entre ellas la mitigación de las amenazas a la seguridad. Descubre cómo adelantarte a los atacantes con Fastly.
Señales (II): señales sistémicas
En el artículo de hoy, vamos a analizar las señales sistémicas. Y, además, veremos que detrás de la solución de protección de aplicaciones más exhaustiva del mercado, la nuestra, hay un completo catálogo de señales.
Señales (I): análisis de las señales personalizadas
El objetivo de los firewalls de aplicaciones web (WAF) convencionales es impedir que el tráfico ilegítimo alcance tus servidores de origen. Esta función era suficiente en una época en la que en internet predominaban el código HTML y las imágenes PNG.
Cuatro formas en que la tecnología obsoleta de los WAF antiguos deja tus aplicaciones desprotegidas
Los firewalls de aplicaciones web (WAF) antiguos no son omnipresentes por ser la tecnología perfecta. Se usan porque así lo exigen las normas, a pesar de los cuatro puntos débiles que suelen tener.