Una gestión de los bots simplificada para un internet mejor y más seguro

Todos sabemos lo que es ir refrescando la página con la esperanza de conseguir entradas para Beyoncé o comprar unas zapatillas de edición limitada, y que al final las consiga otro… o quizá se trate de un robo masivo de credenciales, incluidas las tuyas, que se usan en un ataque de relleno de credenciales en el sitio web de tu tienda favorita. Esto es un auténtico chasco para los clientes, pero da aún más rabia en la empresa afectada, que pierde ingresos y ve cómo su imagen queda dañada, además de sufrir un uso desmedido de sus recursos. Tus equipos de operaciones quedan agotados al lidiar con un ejército de bots pensados para acaparar productos, defraudar a la empresa y burlar medidas de seguridad: se trata de una amenaza cada vez más dañina en todos los sectores.

Por si esto fuera poco, las soluciones de mitigación de bots actuales suelen resultar complejas, consumen muchos recursos e interrumpen los flujos de desarrollo. Cuesta encontrar una solución simple, efectiva y precisa que, a la vez, esté a la altura de tus operaciones y no deje un agujero en el presupuesto. En definitiva, necesitas una solución que dé más libertad a tus equipos y siga ofreciendo flexibilidad a tus usuarios.

Presentamos Bot Management de Fastly

Hemos prestado atención a las quejas del sector y hemos colaborado con clientes que viven en su propia piel la problemática de los bots. Bot Management de Fastly es nuestro buque insignia contra los bots que protege tu sitio web, aplicaciones y datos ante el tráfico automatizado no deseado. Gracias a nuestras funcionalidades y técnicas de mitigación, pensadas específicamente para los bots, podrás:

detectar y clasificar bots automáticamente siguiendo distintos métodos, como la identificación de clientes por huella digital, las firmas conocidas de bots y los patrones de tráfico;

mitigar los bots al instante mediante desafíos (interactivos o no), limitación de volumen, bloqueo y otras tácticas;

obtener visibilidad en tiempo real para realizar un seguimiento de tendencias de los bots, identificar nuevas amenazas y ver qué bots quedan bloqueados y por qué.

Bot Management bebe de la precisión, facilidad de uso y flexibilidad de nuestro WAF de última generación y la escalabilidad y el rendimiento de nuestra red de edge cloud global, con el fin de ofrecer una mayor visibilidad de los bots y técnicas probadas de mitigación. Además, como solución de la plataforma de edge cloud de Fastly, puedes desplegarla de forma nativa sin añadir otro proveedor más. Esto es lo que nos diferencia:

Una sola plataforma: nuestro producto está disponible al momento para los clientes del WAF de última generación y no precisa de ningún otro software para su configuración, gestión ni mantenimiento. Así, se puede gestionar todo desde una sola interfaz para agilizar procesos y reducir los silos de datos, lo cual simplifica la administración, creación de informes y gestión de usuarios si lo comparamos con paquetes de soluciones múltiples.

Efectivo, sin esfuerzo: nuestra tecnología basada en señales, única en el mercado, cuenta con constantes actualizaciones de amenazas de nuestro Network Learning Exchange (NLX) y bloquea bots de forma más rápida y precisa que los métodos tradicionales de expresiones regulares. Basta con configurarlo una vez: Bot Management de Fastly se adapta sin cesar a las últimas amenazas de bots.

Rendimiento sin igual: Bot Management de Fastly funciona en el borde de la red, de modo que reduce la latencia al mínimo y protege tu aplicación y API de tráfico malicioso. Así, los usuarios finales gozan de una experiencia más fluida y tú tienes unos menores costes operativos.

Creado para el desarrollo: Bot Management de Fastly se integra como un guante con herramientas existentes de seguridad y DevOps. Además, ofrece controles intuitivos en el lado del servidor, ideales para el desarrollo pero sin sacrificar en seguridad.

Escalabilidad sin igual: Bot Management de Fastly lleva la sostenibilidad de serie y puede lidiar sin problemas con aplicaciones y sitios web de mucho tráfico, lo cual garantiza un rendimiento óptimo incluso durante periodos pico. La red del edge de Fastly tiene suficiente capacidad para manejarse incluso ante los mayores ataques de bots. Nuestra arquitectura se adapta automáticamente para mantener un rendimiento óptimo con cualquier carga.

Bot Management de Fastly funciona en el edge de la red para proteger tu infraestructura y usuarios

Ejemplo del mundo real

Uno de nuestros clientes de comercio electrónico había depositado su confianza en una solución de mitigación de bots compleja y poco efectiva, con un equipo de asistencia técnica que apenas respondía, pero todo cambió con Bot Management de Fastly:

OpEx reducido: la eficacia y experiencia de uso mejoradas permitieron a este retailer prescindir de su solución específica, con el consiguiente ahorro en costes de proveedores y gestión de herramientas.

Bloqueo y visibilidad mejorados: la anterior solución ofrecía poca flexibilidad y aún menos visibilidad sobre la toma de decisiones, mientras que nuestra solución permitió a la empresa ver el tráfico de bots y analizar datos de peticiones. Así, el personal pudo crear reglas para proteger sitios clave, lo cual dio unos resultados inmediatos que no se daban con la solución específica, protegiendo contra ataques de bots como la apropiación de cuentas (ATO) y el relleno de credenciales.

Experiencia de desarrollo superior: de un día para otro, bajó la carga de trabajo del equipo de desarrollo, que pudo centrarse en tareas más importantes que los constantes ciclos de ajustes.

Rendimiento de las aplicaciones mejorado: al tomarse las decisiones en el borde de la red, el cliente goza de un mejor rendimiento de la aplicación y recibe menos peticiones al origen, todo ello sin integración de JavaScript.

Con Bot Management de Fastly, nuestro cliente solo tardó 10 minutos en pasar de la validación a activar el bloqueo total de bots maliciosos, sin necesidad de formar al personal durante días ni realizar ajustes continuos. La solución respondió a sus requisitos desde el primer día con visibilidad y controles pormenorizados, facilidad de uso, políticas personalizables, rendimiento flexible y una integración impecable, lo cual refleja todas las virtudes de la plataforma.

Las ventajas de la plataforma de Fastly

Pese al crecimiento del mercado de las soluciones contra bots para dar respuesta a las dificultades de las organizaciones a la hora de automatizar, dichas soluciones siguen sin estar a la altura de las expectativas en cuanto a eficacia, usabilidad y rendimiento. Creamos Bot Management con funcionalidades que dieran pie a experiencias seguras y atractivas para nuestros clientes, algo que no pueden ofrecer las soluciones específicas. Al disponerlo en la misma plataforma de edge cloud, podemos innovar en todo momento con nuevas funcionalidades que se integran como un guante con nuestras soluciones de observabilidad, programación, seguridad y servicios de red. Asimismo, al formar parte de nuestra solución unificada de protección para API y aplicaciones web (WAAP) , que ofrece un WAF de última generación, seguridad para API y protección ante DDoS, también disfrutas de una gestión simplificada, costes reducidos y políticas de seguridad consolidadas, además de escalabilidad e innovación constante de la mano de nuestra plataforma.

Protege tu negocio ante los bots

Bot Management de Fastly ofrece una solución muy efectiva y de bajo consumo para la mitigación de bots, lo cual protege tus aplicaciones web, datos e imagen de marca. Toma el control de tu entorno online y garantiza a tus clientes una experiencia segura y fiable. Descubre qué puede hacer Bot Management de Fastly para tu organización.